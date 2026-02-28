Lật thuyền đua trên sông Đồng Nai, 12 vận động viên rơi xuống sông: Giây phút khiến khán giả đứng tim

Sáng 28/2, tại khúc sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Giải đua thuyền mở rộng năm 2026.

Các vận động viên được đưa lên bờ an toàn ngay sau khi thuyền lật

Giải quy tụ 6 đội thuyền với hơn 100 vận động viên tranh tài ở các cự ly 500m và 1.000m. Hoạt động đua thuyền này đã có từ lâu đời và được tổ chức hàng năm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhằm chào mừng mùa xuân mới.

Gần 9 giờ, một chiếc thuyền đua bất ngờ lật úp khiến 12 vận động viên rơi xuống sông. Ngay lập tức, các ca nô của lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các vận động viên lên bờ an toàn, không có thiệt hại về người.