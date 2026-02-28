5 nữ sinh lớp 8 ở Tuyên Quang âm thầm rời trường, bắt xe khách đi Hà Nội: Cuộc truy tìm nghẹt thở đến tận khuya

Ngày 26/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an xã Minh Tân đã kịp thời ngăn chặn 5 học sinh mới 14 tuổi bị dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an xã Minh Tân về việc một số học sinh trên địa bàn bị người lạ sử dụng mạng xã hội rủ rê, lôi kéo xuống tỉnh Bắc Ninh làm việc. Thời điểm lực lượng chức năng vào cuộc, cả 5 em đã rời khỏi trường học, bắt xe khách đi Hà Nội.

Công an xã Minh Tân đã kịp thời ngăn chặn 5 học sinh mới 14 tuổi bị dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia lao động khi chưa đủ tuổi theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai của các em, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, truy tìm. Quá trình rà soát gặp nhiều khó khăn do các em còn nhỏ tuổi, không có phương tiện liên lạc và cố tình né tránh gia đình.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đến khoảng 21h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hà Nam 2, tỉnh Ninh Bình đã xác định được vị trí của 5 em tại phường Hà Nam 2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các em trở về an toàn với gia đình và nhà trường để tiếp tục học tập.

Sự việc được xem là một chiến công đầu xuân của lực lượng công an, kịp thời ngăn chặn nguy cơ để lại những hệ lụy khó lường đối với các em nhỏ và gia đình.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng Công an để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường; nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ qua mạng với những lời hứa “việc nhẹ lương cao”, “đi làm nhanh, không cần giấy tờ”, vốn là thủ đoạn thường được các đối tượng xấu sử dụng để lôi kéo trẻ vị thành niên với hậu quả khôn lường.