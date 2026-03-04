Bắt Nông Văn Tuấn và "vợ hờ" cùng 44 ống nhựa bịt kín 2 đầu

Ngày 4/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa qua Công an các xã - phường liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 3/3, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tà Lài (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hành chính việc đăng ký cư trú tại một công ty thuộc Tổ 6, ấp Phú Lập 7 phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định Hồ Văn Bích (SN 2006) và Hồ Văn Liêu (SN 1997, cùng ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy tìm để phục vụ điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 15/01/2025 tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Nông Văn Tuấn, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Lan

Hồ Văn Bích và Hồ Văn Liêu

Công an xã Tà Lài đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 2 đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hay vào rạng sáng 2/3, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Dài tổ chức kiểm tra một nhà trọ tại khu phố 4B, phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phòng trọ do Nông Văn Tuấn (37 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) thuê ở, công an phát hiện 43 ống nhựa bịt kín hai đầu, bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), là vợ hờ của Tuấn, trở về phòng trọ mang theo một túi xách. Kiểm tra túi xách, công an phát hiện thêm 1 ống nhựa bịt kín 2 đầu, chứa chất bột màu trắng nghi ma túy, tương tự số tang vật thu giữ trước đó.

Công an phường đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu Tuấn khai nhận nghiện ma túy, trước đó mua số chất bột trên (nghi heroin) của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 600.000 đồng; sau đó chia nhỏ vào 44 đoạn ống hút, hàn kín hai đầu để sử dụng và bán lại. Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.