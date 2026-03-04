Bắt quả tang nhóm người lợi dụng đào huyệt đám tang để đánh bạc

Ngày 4-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Việt An (TP Đà Nẵng) vừa phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ 4 người có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng chức năng xử lý nhóm người lợi dụng đào huyệt đám tang để đánh bạc

Trước đó, chiều 27-2, qua nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an xã Việt An triển khai lực lượng kiểm tra tại khu vực tổ chức đám tang ở thôn Ngọc Chánh (xã Việt An) phát hiện một nhóm người đang lợi dụng việc đào huyệt đám tang, tụ tập sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Khi bị phát hiện, một số người bỏ chạy khỏi hiện trường, 4 người bị bắt quả tang gồm Đ.V.S, T.V.S (cùng SN 1988; cùng trú thôn Ngọc Chánh), H.V.T (SN 2005; trú thôn Phú Cốc Đông, xã Việt An), H.Đ.L (SN 1993; trú thôn Hội Tường, xã Việt An).

Tang vật công an thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 chén sứ, 4 con vị và số tiền hơn 13,8 triệu đồng sử dụng vào việc đánh bạc.

Hiện Công an xã Việt An đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời truy xét những người liên quan.