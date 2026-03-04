Tàu cá lật ở cửa biển Nhật Lệ: 7 ngư dân rơi xuống biển, 1 người tử vong

Tàu cá lật úp sát bờ Nhật Lệ lúc rạng sáng, 7 ngư dân gặp nạn

Ngày 4-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết một tàu cá của ngư dân phường Đồng Hới khi ra khơi đánh bắt hải sản tại cửa biển Nhật Lệ đã không may bị sóng lớn đánh chìm. Vụ việc khiến 1 ngư dân tử vong, 1 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 18 sáng 4-3, tàu cá mang số hiệu QB-11288-TS do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ, trên tàu có 7 ngư dân và tiến hành làm thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản. Tàu dài 14,9 m, hành nghề lồng bẫy.

Khi di chuyển qua khu vực cửa biển, do mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn, đến khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách bờ biển Mỹ Cảnh khoảng 100 m về phía Bắc.

Thời điểm xảy ra sự cố, 7 ngư dân trên tàu đã mặc áo phao và bơi vào bờ. Trong đó, 5 người bơi vào bờ an toàn, 2 ngư dân khác do kiệt sức, sức khỏe yếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Tuy nhiên, ngư dân T.B.L. (SN 2007, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi và đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã cử 2 tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để động viên gia đình, nắm tình hình và tiếp tục theo dõi, báo cáo diễn biến vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.