Những khoảnh khắc xúc động trong ngày hội tòng quân: Lá thư tay của mẹ và những cái ôm siết chặt tiếp thêm sức mạnh cho hàng nghìn tân binh









Sáng nay 4/3, các địa phương trên cả nước long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4807/QĐ-BQP ngày 27/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026.

Lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 4 đến 6/3/2026, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng ngày 4/3, lễ được tổ chức tại 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn các Quân khu 1, 3, 5, 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh thuộc Quân khu 2. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp dự, động viên và chúc mừng các tân binh.

Tại khu vực Mỹ Đình, không khí Ngày hội tòng quân cũng diễn ra sôi nổi và đầy khí thế. Sân lễ được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tạo nên không khí trang trọng nhưng ấm áp.

Các tân binh trong bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, tự tin bước qua cầu vinh quang trong tiếng trống hội và sự cổ vũ của người thân, bạn bè. Nhiều thanh niên chia sẻ niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính, coi đây là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội.

Các tân binh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Người nhà rưng rưng vẫy tay chào

Những lời dặn dò trước giờ lên đường

Những giọt nước mắt ngày chia xa

Những nụ cười rạng rỡ

Những cái "chạm tay" qua lớp kính

Tại điểm giao quân số 5 ở Hà Nội, buổi lễ diễn ra trong không khí nghiêm trang, xúc động. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người thân đã có mặt để tiễn con em lên đường nhập ngũ. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều kỳ vọng được trao vội trước giờ chia tay.

Sau nghi thức chào cờ và công bố quyết định giao nhận quân, đại diện lãnh đạo địa phương đã phát biểu động viên, ghi nhận tinh thần xung phong của các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Các tân binh đồng thanh hô vang quyết tâm, thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Khoảnh khắc những chuyến xe lăn bánh rời điểm giao quân, nhiều gia đình không giấu được xúc động nhưng vẫn nở nụ cười động viên, tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ trẻ.

Điểm giao quân số 5 ở Hà Nội

Người lính trẻ chụp lại bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình

Nụ hôn chia tay

Những giọt nước mắt lăn dài

Một người lính cầm trên tay bức thư của mẹ

Cũng trong sáng 4/3, tại TP.HCM, Lễ giao nhận quân Khu vực 3 được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Hội Đông, địa chỉ 5A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định, bảo đảm an toàn và chu đáo. Lãnh đạo địa phương cùng đại diện các đơn vị nhận quân đã có mặt từ sớm để kiểm tra công tác tổ chức, động viên tinh thần thanh niên trước giờ lên đường.

Các chiến sĩ bước qua cầu

Nhiều gia đình có mặt từ rất sớm, tranh thủ chụp những bức ảnh lưu niệm trước khi con em mình bước vào môi trường quân ngũ. Những lời dặn dò giản dị như giữ gìn sức khỏe, cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được lặp lại trong từng cái ôm, ánh mắt.

Sau phần nghi thức bàn giao quân số giữa địa phương và đơn vị nhận quân, các tân binh lần lượt lên xe về đơn vị mới. Hình ảnh những cánh tay vẫy chào, những ánh mắt dõi theo đến khi xe khuất hẳn đã tạo nên khoảnh khắc xúc động trong buổi sáng Ngày hội tòng quân.