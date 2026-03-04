Chuyện lạ ở Cà Mau: Chuối một thân trổ 2 buồng, lão nông nói “chưa từng thấy”

Mới đây, nhiều du khách tìm đến nhà ông Lê Văn Sum (54 tuổi, ngụ xã Trần Văn Thời, Cà Mau) để tận mắt nhìn cây chuối cau trổ 2 buồng, mỗi buồng có 5 nải.

Ông Sum cho biết gần 2 năm trước phát hiện hàng xóm có giống chuối cau cho trái ngon. Ông Sum đã xin vài cây giống về trồng, chuối phát triển tốt.

Cây chuối trổ 2 buồng mà nhiều người nói "chưa từng thấy". Ảnh: G.B.

Ông Lê Văn Sum cho biết cây chuối cao mẳn này được ông xin về trồng cách đây hơn 1 năm từ nhà "chú Hai" gần nhà vì thấy ăn ngon, dễ trồng. Giống chuối này trước nay ra buồng bình thường, các cây khác trong vườn cũng vậy.

"Cây này là lứa thứ hai. Lúc nhỏ phát triển bình thường như mấy cây khác. Tới khi trổ buồng mới thấy xuất hiện 2 bắp song song", ông kể.

Khoảng 2 tháng trước, ông Sum thấy một trong những cây chuối trong vườn trổ ra 2 bắp riêng biệt. Chủ nhân theo dõi thấy mỗi bắp cho 5 nải chuối, trái nhỏ hơn các buồng chuối khác trong vườn.

Thấy cây chuối cho 2 buồng trái riêng biệt có phần "độc lạ" nên ông Sum chụp ảnh đăng mạng xã hội. Nhiều người hiếu kỳ đã đến xem, chụp ảnh và giới thiệu cho nhiều du khách đến xem và xác nhận chưa từng gặp trường hợp tương tự.

Theo một số lão nông xã Trần Văn Thời, họ từng thấy một trái dừa cho 2-3 mầm rồi mọc 2-3 thân cây nhưng chuối một thân 2 buồng thì mới gặp lần đầu

Chủ nhân bên cây chuối độc lạ.

Theo ông Sum, khoảng 2 tuần nữa chuối sẽ chín. Ông dự kiến thu hoạch để dâng cúng ông bà chứ không bán. Thông thường, từ khi trổ buồng đến lúc chín mất khoảng 3 tháng.

Cà Mau là một trong những địa phương có diện tích trồng chuối lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 2 toàn vùng với hơn 5.400 ha, sản lượng gần 60.000 tấn mỗi năm.

Giữa vùng trồng chuối rộng hàng nghìn ha, cây chuối trổ 2 buồng song song trở thành câu chuyện lạ thu hút sự chú ý. Còn với chủ vườn, hiện tượng ấy chỉ đơn giản là một mùa chuối đáng nhớ trong vườn nhà.