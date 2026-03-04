Cử nhân IT và em trai 19 tuổi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Những ngày này, câu chuyện về hai anh em ruột - Nguyễn Hoa Kỳ và Nguyễn Gia Bảo - cùng tình nguyện nhập ngũ được người dân xã Nam Minh (tỉnh Ninh Bình) nhắc đến với niềm xúc động và tự hào. Quyết định của họ gây ấn tượng bởi sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh mạnh mẽ của tuổi trẻ.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, Hoa Kỳ (sinh năm 2004) vốn là cử nhân công nghệ thông tin, đạt bằng loại giỏi và đang làm việc trong một công ty công nghệ tại Hà Nội với thu nhập ổn định. Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hai anh em Nguyễn Hoa Kỳ và Nguyễn Gia Bảo chụp ảnh cùng gia đình và đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Minh trước ngày lên đường nhập ngũ năm 2026.

Chia sẻ về quyết định của mình, Kỳ cho biết: “Tôi nghĩ mỗi giai đoạn cuộc đời nên có một trải nghiệm đủ sâu để mình trưởng thành thực sự. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân, nhưng với tôi, đó còn là cơ hội để rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao. Hai năm không phải là quá dài, nhưng đủ để tôi học được cách làm việc có hệ thống, chịu áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Những điều đó sau này ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần”.

Là anh cả trong gia đình, quyết định của Kỳ tạo nên dấu mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, điều khiến người thân bất ngờ hơn là chỉ ít lâu sau, người em trai cũng đưa ra lựa chọn tương tự.

Nguyễn Gia Bảo (sinh năm 2007) vừa tốt nghiệp THPT và đang học nghề tại một doanh nghiệp sản xuất. Là con út trong gia đình, từ nhỏ Bảo luôn nhận được sự chở che của cha mẹ và anh trai. Bởi vậy, khi bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, chàng trai 18 tuổi mong muốn tự đặt mình vào môi trường rèn luyện nghiêm khắc hơn.

“Em nghĩ con trai trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc thì mới thấy mình làm tròn trách nhiệm với quê hương. Hơn nữa, là con út nên em cũng muốn đi bộ đội để trưởng thành, chín chắn hơn, biết tự lập và chịu trách nhiệm với bản thân” , Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, việc nhập ngũ không làm gián đoạn kế hoạch tương lai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em vẫn có thể tiếp tục học nghề hoặc lựa chọn công việc phù hợp.

Quyết định ấy càng trở nên dứt khoát hơn khi Bảo biết anh trai đã viết đơn tình nguyện. Không xem đó là áp lực, Bảo coi lựa chọn của anh như động lực để tự soi lại trách nhiệm của bản thân. Sau khi trao đổi thẳng thắn với gia đình, nam thanh niên 18 tuổi chính thức nộp đơn, với suy nghĩ đã đến lúc bản thân cũng phải sẵn sàng nhận phần nghĩa vụ của thế hệ trẻ.

Điểm đáng chú ý là cả hai anh em đều tự nguyện viết đơn, không thuộc diện bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ ngay trong năm.

Quyết định của Hoa Kỳ và Gia Bảo nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ - ông Nguyễn Văn Chiến và bà Ngô Thị Thịnh. Ông Chiến cho biết gia đình phấn khởi khi cả hai con đều có nhận thức rõ ràng về trách nhiệm công dân. Theo ông, việc nhập ngũ không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là cơ hội để các con được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, qua đó trưởng thành và bản lĩnh hơn khi trở về.

“Các con đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Gia đình chỉ mong hai cháu rèn luyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ và trở về với bản lĩnh vững vàng hơn” , ông Chiến nói.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Minh, những năm gần đây, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tập trung làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

Thanh niên trên địa bàn được cung cấp thông tin đầy đủ, công khai, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành. Môi trường quân đội không chỉ rèn luyện thể chất mà còn giúp thanh niên hình thành tác phong kỷ luật, kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần trách nhiệm. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều thanh niên có trình độ, công việc ổn định vẫn chủ động đăng ký nhập ngũ, coi đây là một bước trải nghiệm cần thiết trước khi tiếp tục con đường nghề nghiệp.

Cùng với đó, xã kịp thời biểu dương các trường hợp tiêu biểu, nhất là những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Trường hợp hai anh em Nguyễn Hoa Kỳ và Nguyễn Gia Bảo là minh chứng cho sự chuyển biến về nhận thức và tinh thần tự giác của thanh niên địa phương.

Sáng 4/3, cùng với thanh niên toàn tỉnh Ninh Bình, hai anh em Nguyễn Hoa Kỳ và Nguyễn Gia Bảo sẽ có mặt tại lễ giao nhận quân năm 2026, chính thức bước vào môi trường quân ngũ. Từ một mái nhà, hai lá đơn tình nguyện đã được viết ra, và trong ngày hội tòng quân, hai người trẻ ấy sẽ cùng đứng trong đội hình lên đường, mở đầu cho một chặng đường mới của tuổi trẻ.