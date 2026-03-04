Cảnh tượng lạ ở Chợ Lớn dịp Tết Nguyên Tiêu

Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tiết Thượng Nguyên hay tiết Hoa đăng, là một trong những lễ hội cổ truyền lâu đời của cộng đồng người Hoa. Vào dịp này, đồng bào Việt - Hoa thường đi chùa, miếu để cầu mong một năm mới mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc.