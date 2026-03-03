Người dân chen kín ngôi chùa thiêng tại TP.HCM đêm Rằm tháng Giêng, tất cả vì một tục "vay - trả" đã tồn tại trăm năm

Dòng người đổ về Hội quán Nghĩa An trong đêm Rằm tháng Giêng khiến không khí khu Chợ Lớn rộn ràng, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Tối 3/3, khu vực Hội quán Nghĩa An (thường gọi là Chùa Ông) tại phường Chợ Lớn, TP.HCM đông nghịt người đến dự lễ vía Ông dịp Rằm tháng Giêng.

Ngay từ chiều, dòng người đã bắt đầu đổ về, nhưng càng về tối, lượng khách hành hương càng tăng mạnh

Điểm đặc biệt thu hút đông đảo người dân tại Hội quán Nghĩa An chính là tục lệ “vay lộc - trả lộc” đã tồn tại hơn trăm năm. Theo đó, khách hành hương có thể “vay” lộc Ông mang về nhà, đến đúng dịp này năm sau sẽ quay lại “trả”, theo quan niệm “có vay có trả” để giữ chữ tín với bề trên. Một phần lộc vay tiêu chuẩn gồm một cặp quýt tượng trưng cho sự cát tường, một cặp phong bao lì xì và một tờ giấy quý nhân, loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Sau khi thỉnh lộc về, người dân đặt quýt và giấy quý nhân lên bàn thờ gia tiên hoặc Thần Tài - Thổ Địa trong nhà. Theo hướng dẫn của hội quán, sau ba ngày, quýt sẽ được hạ xuống để ăn, xem như hưởng lộc đầu năm. Riêng tờ giấy quý nhân được cất phía sau tượng Thần Tài - Thổ Địa và đến cuối năm âm lịch mới mang đi hóa vàng.

Lối vào chính điện ken đặc, ai nấy đều tay cầm lễ vật, chờ đến lượt dâng hương

Không khí trong khuôn viên hội quán trở nên sôi động nhưng vẫn giữ được sự linh thiêng

Nhiều gia đình tranh thủ đi lễ sau giờ làm, có người từ các quận xa trung tâm cũng tìm về Chợ Lớn để cầu bình an, tài lộc

Trước lượng khách quá đông, ban quản lý hội quán phải điều tiết dòng người ra vào, đồng thời hạn chế việc mang nhang và đèn đang cháy vào chính điện để tránh ngột ngạt và đảm bảo an toàn phòng cháy

Những chiếc lồng đèn gắn giấy đỏ có tên tuổi của tín chủ, cầu mong hạnh phúc, bình an năm mới

Dòng người vẫn tiếp tục nối dài qua sân hội quán cho đến khuya

Với nhiều người dân TP.HCM, việc đến Chùa Ông vào Rằm tháng Giêng không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng quen thuộc mà còn là cách để bắt đầu năm mới bằng sự thành tâm và niềm hy vọng về một năm thuận lợi, bình an

