Người dân chen kín ngôi chùa thiêng tại TP.HCM đêm Rằm tháng Giêng, tất cả vì một tục "vay - trả" đã tồn tại trăm năm

Điểm đặc biệt thu hút đông đảo người dân tại Hội quán Nghĩa An chính là tục lệ “vay lộc - trả lộc” đã tồn tại hơn trăm năm. Theo đó, khách hành hương có thể “vay” lộc Ông mang về nhà, đến đúng dịp này năm sau sẽ quay lại “trả”, theo quan niệm “có vay có trả” để giữ chữ tín với bề trên. Một phần lộc vay tiêu chuẩn gồm một cặp quýt tượng trưng cho sự cát tường, một cặp phong bao lì xì và một tờ giấy quý nhân, loại giấy tiền cúng thần trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa. Sau khi thỉnh lộc về, người dân đặt quýt và giấy quý nhân lên bàn thờ gia tiên hoặc Thần Tài - Thổ Địa trong nhà. Theo hướng dẫn của hội quán, sau ba ngày, quýt sẽ được hạ xuống để ăn, xem như hưởng lộc đầu năm. Riêng tờ giấy quý nhân được cất phía sau tượng Thần Tài - Thổ Địa và đến cuối năm âm lịch mới mang đi hóa vàng.