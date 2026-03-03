Phát hiện loạt tiền mặt 500k nằm chơ vơ bên đường, công an mời người đàn ông SN 1987 lên làm việc

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 02/3/2026, trong khi tuần tra trên địa bàn thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, Tổ tuần tra Công an xã Thái Hòa phát hiện một ví da màu đen bị rơi bên đường. Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền mặt khoảng 3.200.000 đồng.

Công an xã Thái Hòa trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi

Thư cảm ơn anh Trần Đình Đông gửi công an xã Thái Hòa





Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Thái Hòa đã tiến hành xác minh thông tin liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Trần Đình Đông, sinh năm 1987, trú tại thôn Bình Long, xã Thái Hòa. Anh Đông cho biết, anh làm rơi ví trong quá trình di chuyển từ nhà đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa.

Sau khi liên hệ, Công an xã Thái Hòa đã mời anh Trần Đình Đông đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản và giấy tờ. Nhận lại tài sản, anh Đông bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Hòa vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Việc nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ