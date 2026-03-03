Bắt người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con 13 tuổi ở Bắc Ninh

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, trú tổ dân phố Xuân Đông, phường Tân Tiến) để điều tra về hành vi “Hành hạ vợ, con”. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Phan Văn Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Trước đó, ngày 24/2, Công an phường Tân Tiến tiếp nhận tin báo về việc cháu Phan Thị M.T. (13 tuổi) bị bố đẻ là Minh trói lại rồi dùng tay, chân và chổi quét nhà đánh, khiến cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan.

Những vết bầm tím trên cơ thể cháu T. do bị bố đẻ đánh. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Đến ngày 25/2, cơ quan công an bước đầu làm rõ hành vi bạo hành của Minh đối với con gái và vợ là chị Nguyễn Thị T. (33 tuổi, đang mang thai).

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/2 đã bốn lần đánh đập vợ và con. Theo điều tra ban đầu, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hoặc không vừa ý, người này dùng bạo lực để trút giận.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Hôm 9/2, Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) xác minh vụ bé trai 10 tuổi có nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị bố ruột bạo hành.

Qua xác minh bước đầu, người được xác định có hành vi đánh cháu bé là bố ruột. Hiện công an phường đang làm việc với các cá nhân liên quan, thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc.

Theo người thân, cháu bé trước đó đã bỏ học, có biểu hiện không chấp hành lời khuyên của người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp. Cho rằng con không ngoan, người bố đã dùng bạo lực để “dạy dỗ”, khiến cháu bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.