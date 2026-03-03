Nhiều du khách bất ngờ tại lễ hội mà "cái gì cũng miễn phí" ở Bình Dương: "Bà con có ngụm nước giải khát cũng vui"

Clip: Di Anh

Rằm tháng Giêng hằng năm, khu vực quanh Chùa Bà Thiên Hậu lại ken đặc dòng người đổ về dâng hương, cầu bình an. Đông nhất vẫn là ngày 14 và 15 tháng Giêng âm lịch, khi lễ hội chính thức diễn ra với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt khách hành hương.

Năm nay, ngày 3/3 tức rằm tháng Giêng, không khí càng thêm nhộn nhịp khi hàng loạt quầy phát đồ miễn phí được dựng lên dọc các tuyến đường xung quanh chùa. Phần lớn đều do người dân tự nguyện đóng góp, tự túc kinh phí để phục vụ khách thập phương.

Từ sáng sớm, nhiều nhóm tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị hàng ngàn suất ăn miễn phí. Nào nước suối, khăn ướt, bánh mì, mì xào, đồ chay, trái cây… tất cả được bày biện gọn gàng, phát tận tay người đi lễ. Thậm chí còn có cả hoa tươi miễn phí. Đi một vòng quanh khu vực chùa, du khách có thể dễ dàng “no căng bụng” mà không tốn một đồng.

Bên cạnh các quầy ăn uống, khối đoàn thể địa phương còn tổ chức nhiều đội hình hỗ trợ như hướng dẫn, tư vấn du khách, phát nhang và cây phát tài miễn phí; vá sửa xe miễn phí; xe ôm miễn phí; cấp phát nước, khăn lạnh; đảm bảo an ninh trật tự; dọn dẹp vệ sinh; hỗ trợ lễ rước cộ…

Giữa dòng người tấp nập, gia đình ông Âu Trí Dũng vẫn đều đặn chuẩn bị từng thùng nước suối để phát miễn phí. Ông chia sẻ:

“Mọi người trong gia đình gom góp lại, người 500, 1 triệu đồng, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, đi phát nước suối cho bà con hằng năm. Mình cũng sắp xếp nếu buôn bán gì thì cũng nghỉ một ngày vậy thôi. Để bà con có ngụm nước giải khát cũng vui.”

Gia đình ông Âu Trí Dũng phát nước suối miễn phí cho người dân

Năm nào cũng vậy, bốn thế hệ trong gia đình cùng nhau đứng phát nước giữa nắng, xem đó như một niềm vui đầu năm.

Anh Âu Gia Bảo tiếp lời: “Em rất mến mọi người tới đây, mọi người cứ đến là bọn em cứ phát, tấm lòng. Tết năm nào cũng cháy hàng hết trơn. Người ta đi chùa ra người ta uống là cũng hết. Nếu ế thì cũng từ từ phát vậy thôi.”

Không chỉ riêng gia đình ông Dũng, nhiều hộ dân quanh khu vực cũng sẵn sàng gác lại chuyện buôn bán trong ngày rằm.

Chị Ngọc Võ cho biết: “Đây là một dịp rất đặc biệt nên mọi người không quan trọng việc kinh doanh, sẵn sàng tặng hết. Miễn sao giúp cho bà con, để mọi người thấy ai cũng thân thiện dễ thương, rất sẵn lòng chia sẻ.”

Một chủ quầy phát dưa hấu miễn phí chia sẻ nói “Mọi năm phát bưởi da xanh, năm nay phát dưa. Bán cái gì mình phát cái đó.”

Mỗi chai nước, mỗi phần mì, mỗi bó hoa được trao đi đều xuất phát từ tấm lòng của người dân địa phương. Và có lẽ, chính sự sẻ chia giản dị ấy mới là điều khiến nhiều người nhớ mãi sau một vòng lượn quanh Chùa Bà Thiên Hậu mùa rằm tháng Giêng.