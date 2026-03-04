Miền Bắc sắp hửng nắng, miền Trung mưa dài ngày

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ít mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 5-7/3, miền Bắc ít mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét về đêm và sáng. Từ khoảng 8/3, miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, trong đó Thanh Hoá ban ngày có mưa, mưa rào rải rác, từ đêm mưa giảm, Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất Thanh Hoá – Nghệ An từ 17-19, Hà Tĩnh đến Huế từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Miền Trung hôm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ảnh minh hoạ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trời nắng, ít mưa, riêng chiều tối 6/3, Nam Bộ có thể đón mưa trái mùa.