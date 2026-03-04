Truy bắt "cấp tốc" Nguyễn Quang Thắng

Ngày 4/3, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM)nhận được 1 lá thư tay đầy chân thành của người dân gửi đến đơn vị để bày tỏ lòng cảm ơn đến lực lượng Công an xã Phú Giáo.

Trong thư, người dân chia sẻ về sự việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, xảy ra ngày 3/3, tại Ấp 2, xã Phú Giáo. Theo đó, khoảng 0h30 ngày 3/3, Công an xã Phú Giáo đã tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Bích Thủy (SN 1974, trú tại Ấp 2, xã Phú Giáo) về việc bị đối tượng nam không rõ lai lịch đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Tài sản cùng tang vật bị mất là 2 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone

Nhận tin, công an điều tra truy xét xác định Nguyễn Quang Thắng (SN 2008, nơi thường trú: Xóm Phố, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) là nghi can gây án nên bắt giữ. Đồng thời, công an cũng thu hồi tang vật vụ án.

Sau đó, tài sản thu hồi cũng được công an trao trả cho bị hại. Nhận lại tài sản, ông Nguyễn Thanh Tâm, đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn công an xã và lực lượng tham gia phá án.

Một lá thư cảm ơn là tờ giấy viết tay giản dị, những dòng chữ mộc mạc nhưng chứa đựng sự tin tưởng và tình cảm quý báu của người dân dành cho lực lượng Công an xã Phú Giáo. Đó chính là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Giáo nói riêng và lực lượng Công an TPHCM tiếp tục nỗ lực, tận tụy hơn nữa trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.