Thông tin mới vụ nam thanh niên lái ô tô "điên" náo loạn Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồngđã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Quốc (SN 2000, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 25/2, sau khi nhậu say, Quốc lái xe máy trên đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt. Một ô tô trung chuyển hành khách phía trước đột ngột chuyển hướng khiến Quốc giật mình, phanh xe và ngã xuống đường.

Thấy xe ô tô tiếp tục di chuyển, Quốc lái xe máy đuổi theo chặn lại. Sau đó, Quốc chửi bới tài xế là ông Huỳnh Duy Minh (SN 1983) và dùng tay đánh vào mặt làm ông này bị choáng.

Sau vụ việc, ông Minh trở về phòng điều hành của công ty tại Bến xe liên tỉnh Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để nghỉ ngơi thì Quốc lái xe ô tô đến tìm “nói chuyện”. Tại đây, Quốc cùng người thân của mình và những người thuộc gia đình ông Minh cùng một số người khác xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhau.

Tiếp đó, Quốc lái xe ô tô tông vào nhóm người, làm nhiều nạn nhân bị thương rồi điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến khu vực bến xe liên tỉnh náo loạn.

Sau vụ việc, Công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Trần Văn Quốc để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc, Quốc có nồng độ cồn 0,238mg/l khí thở, âm tính với chất ma túy.