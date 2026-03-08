Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên xe cứu hộ ở TP.HCM

Tối 7/3, Công an phường Long Trường cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy ô tô trên địa bàn.

Trước đó, gần 20h cùng ngày, nam tài xế lái xe cứu hộ chở theo chiếc ô tô lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu đi Khu Công nghệ cao TP.HCM. Khi đến trước khu dân cư Khang Điền, phường Long Trường, xe ô tô bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường sự việc

Lúc này, tài xế vội dừng xe, tháo dây chằng, hạ bàn nâng và đưa chiếc ô tô xuống mặt đường. Ngọn lửa bùng lớn, bao trùm cả chiếc ô tô.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã có mặt chữa cháy. Khoảng 10 phút sau, vụ cháy được cảnh sát dập tắt hoàn toàn. Chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.