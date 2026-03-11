Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão số 3 , di chuyển với quỹ đạo ít thấy.

Cụ thể, sáng 11/3, Trung tâm Dự báo bão khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đặt tại Tokyo (RMSC Tokyo) phát tin đầu tiên về cơn bão 2603 (cơn bão số 3 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương), tên quốc tế là Nuri.

Đường đi của cơn bão Nuri. (Nguồn: NCHMF)

Bão đang hoạt động ở khoảng kinh tuyến 130, cách Philippines khoảng 1.500km về phía Đông. Bão di chuyển chậm theo hướng Đông, hướng ra ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương, không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Nhận định về tình hình bão trên Biển Đông trong năm 2026, cơ quan khí tượng cho hay, mùa mưa bão trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng tháng 6), trong đó từ tháng 2-7/2026, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có thể tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Từ tháng 8-12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 9,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 3,8 cơn), cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Cũng trong năm này, số đợt mưa lớn diện rộng xảy ra trên toàn quốc ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt mưa lớn diện rộng khả năng bắt đầu từ tháng 6 ở Bắc Bộ, sau đó chuyển dần về phía Nam và kết thúc vào khoảng tháng 11 ở các tỉnh, thành thuộc khu vực Trung Bộ.

Từ tháng 5, nắng nóng ở Nam Bộ xu hướng suy giảm. Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ từ khoảng tháng 3. Từ khoảng tháng 4, nắng nóng có thể xuất hiện tại khu vực từ Thanh Hoá đến Huế, sau đó từ cuối tháng 4 sẽ mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8, sau đó xu hướng suy giảm dần từ tháng 9.

So với cùng kỳ năm 2025, nắng nóng được dự báo xảy ra nhiều hơn, gay gắt hơn.