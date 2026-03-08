Hà Nội thông tin về 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng, hết hàng

Sở Công Thương Hà Nội vừa có thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 7/3.

Theo đó, về dự trữ: Tại thời điểm 6h sáng ngày 7/3/2026, tồn kho xăng dầu tại 3 kho xăng dầu thương mại trên địa bàn Hà Nội (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) là 36.500 m3, giảm 7.500 m3 (tương đương giảm 17,05%) so với ngày 6/3/2026.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, qua theo dõi, nắm bắt trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố và báo cáo nhanh của một số thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu: trong ngày 7/3/2026, lượng khách mua hàng tại các cửa hàng xăng dầu vẫn tăng cao.

Sản lượng bán lẻ hàng ngày (từ ngày 4/3/2026 đến ngày 7/3/2026) tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tăng 30%, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội tăng 10%, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tăng 29% so với sản lượng bình quân ngày trong tháng 2/2026.

Theo đánh giá của Sở Công thương Hà Nội, các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu) .

Các cửa hàng thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng để duy trì hoạt động kinh doanh, trong đó thương nhân đầu mối ưu tiên nguồn hàng cho các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, tiếp đến là các đại lý, thương nhân nhận quyền theo tiến độ mua hàng các tháng trước liền kề. Trường hợp khi đảm bảo nguồn cung trong hệ thống, thương nhân đầu mối mới chia sẻ nguồn cung cho các thương nhân phân phối xăng dầu.

Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có khoảng gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống của các thương nhân đầu mối, khoảng hơn 30% thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối và các nhà cung cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố khác. Các thương nhân đầu mối cam kết việc đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống của thương nhân từ nay đến hết tháng 3/2026.

Qua công tác kiểm tra, giám sát của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội trong ngày 7/3/2026 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng. Như vậy so với ngày 6/3, số cửa hàng tạm dừng tăng thêm 3 cửa hàng gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Kiên, địa chỉ: thôn Mộc, xã Ba Vì, Hà Nội: hết dầu diezen do thương nhân cấp hàng không có nguồn dầu để cung cấp.

Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL, địa chỉ tại Km10 quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội: hết mặt hàng xăng RON 95, vẫn bán mặt hàng dầu D.O bình thường.

Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo Anh, địa chỉ: Số 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội: hết các mặt hàng xăng, vẫn bán các mặt hàng dầu bình thường.