Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời rét buốt, nhiệt độ có nơi dưới 13 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn QUốc gia, hiện nay (8/3), bộ phận không khí lạnh đã bão tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 13-19 độ.

Đây được đánh giá là đợt rét đậm hiếm hoi trong giai đoạn chuyển mùa, có khả năng chấm dứt tình trạng nồm ẩm kéo dài nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Dự báo khoảng sáng 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, từ chiều và đêm 09/3 sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 09/3-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm 8/3 đến sáng 10/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ tối và đêm 09-10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Trên biển, từ trưa và chiều tối 09/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ gần sáng 10/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đồng Tháp gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,0-2,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 09-10/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 09-10/3 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

