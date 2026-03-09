Ngày 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: VGP)

Trao đổi với cử tri về chính sách cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết, đây không chỉ là vấn đề của cử tri Lào Cai mà là mong muốn chung của cử tri cả nước.

" Cải cách tiền lương không chỉ áp dụng trong khu vực công mà còn liên quan đến người lao động trong khu vực tư nhân. Việc cải cách phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực tài chính và khả năng ngân sách của đất nước ", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo lãnh đạo Chính phủ, nếu tiếp tục cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn, nguồn thu ngân sách sẽ được cải thiện, tạo điều kiện cho cải cách tiền lương trong thời gian tới.

Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương thời gian qua được thực hiện theo lộ trình thận trọng, từng bước, chắc chắn, hiệu quả và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cho rằng, đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp. Với khu vực tư nhân, tiền lương tối thiểu cũng được điều chỉnh hằng năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng cho biết, các cơ quan chức năng đang tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27 (Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương giai đoạn tiếp theo.

" Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Nêu rõ việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn với kết quả công việc, tạo nguồn để các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại theo KPI hiệu quả công việc, bảo đảm trả lương thưởng đúng người, đúng việc và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính

Liên quan đến ý kiến của cử tri về nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt ở cấp xã, Phó Thủ tướng cho biết cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính.

Hai nội dung then chốt của cải cách hành chính là xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhằm cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

" Nhờ đó, trước thời điểm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã cắt giảm và đơn giản hóa khoảng 30% thủ tục hành chính so với năm 2024. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực lớn của các cơ quan trong hệ thống hành chính ", Phó Thủ tướng thông tin.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền, khối lượng nhiệm vụ và thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên đáng kể.

Theo tổng hợp, số lượng thủ tục hành chính ở cấp xã tăng khoảng 108% so với trước thời điểm ngày 1/7. Trong khi đó, số thủ tục hành chính của cấp tỉnh cũng tăng khoảng 30%.

" Nếu không tiếp tục cải cách mạnh mẽ, gánh nặng cho cấp cơ sở sẽ rất lớn và có thể gây khó khăn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ", Phó Thủ tướng nói.

Từ thực tiễn đó, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mức cao nhất, với mục tiêu phấn đấu giảm khoảng 60% thủ tục hành chính. Đồng thời với đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, từ Trung ương đến địa phương.

Một giải pháp quan trọng khác được Phó Thủ tướng nhắc đến là áp dụng mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ địa điểm nào thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung.

Theo Phó Thủ tướng, việc thúc đẩy chuyển đổi số được xác định là con đường tất yếu để xây dựng xã hội số và công dân số. Phong trào "Bình dân học vụ số" đang được triển khai nhằm giúp người dân nâng cao kỹ năng số, từ đó có thể sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, hiệu quả.

Việc cải cách thủ tục hành chính cũng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của những người thực thi cho người dân trong quá trình giải quyết công việc. Đồng thời, cần lưu ý loại bỏ tình trạng một thủ tục phải xin ý kiến nhiều cơ quan khác nhau có liên quan.

" Thẩm quyền thuộc cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm giải quyết, bảo đảm rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công, không chỉ trong khu vực công mà còn mở rộng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tiêu chí có thể tham gia. Điều này sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân ", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Một nội dung khác được cử tri quan tâm là bảo đảm an sinh xã hội gắn với sinh kế bền vững. Theo Phó Thủ tướng, đây là một trong những trụ cột quan trọng để xây dựng xã hội tiến bộ và công bằng.

Trong thời gian tới, chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng toàn diện và bền vững hơn, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như người nghèo, lao động tự do và người cao tuổi không có lương hưu.

Các giải pháp trọng tâm được lãnh đạo Chính phủ nhắc đến gồm: phát triển thị trường lao động, tạo việc làm bền vững, nâng cao năng suất lao động và phát triển sinh kế tại cộng đồng (nhất là ở vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng nêu quan điểm về việc nghiên cứu các dự án phòng chống lũ cần được thực hiện một cách khoa học, đánh giá đầy đủ cả tác động tích cực và những thách thức khi triển khai.

" Các công trình phòng chống lũ cần được thiết kế theo hướng đa mục tiêu: vừa giảm thiểu ngập úng hằng năm, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời kết hợp phát triển cảnh quan đô thị và du lịch… ", Phó Thủ tướng phát biểu.