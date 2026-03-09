Chính thức: Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0%

Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang ảnh hưởng mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển chiến lược của dầu thô Trung Đông có nguy cơ bị gián đoạn. Tình hình này tác động trực tiếp tới khu vực châu Á, nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu thô từ Trung Đông.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn nhập khẩu và góp phần ổn định thị trường trong nước.

Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì, bao gồm các mã HS: 2710.12.21 (chưa pha chế); 2710.12.22 (pha chế với ethanol); 2710.12.24 (chưa pha chế); 2710.12.25 (pha chế với ethanol).

Các nguyên liệu dùng để pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80) cũng được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0%.

Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine được điều chỉnh giảm từ 7% xuống 0%.

Một số nguyên liệu hóa dầu khác cũng được giảm thuế nhập khẩu, trong đó xylen, condensate, p-xylen giảm từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Chính sách này được áp dụng trong thời gian ngắn hạn. Sau ngày 30/4/2026, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có thể đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng chính sách này. Khi đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì tổng hợp và trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết để kéo dài thời gian hiệu lực.

Các thông tin trên được quy định tại Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/03/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

