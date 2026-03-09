Người đàn ông Hà Nội chuyển khoản nhầm 913 triệu đồng, liên lạc lấy lại tiền thì người nhận thông báo: “Không thể trả ngay được...”

Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, ngày 9/3, chị Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), vừa trả lại toàn bộ số tiền hơn 913 triệu đồng cho anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội), sau khi người này chuyển nhầm vào tài khoản của chị 3 ngày trước.

Chị Nhung cùng anh Khôi sau khi làm thủ tục trả lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Theo chị Nhung, sáng 6/3, tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có người chuyển tới số tiền 490 triệu đồng. Ít phút sau, cũng tài khoản này tiếp tục chuyển cho chị hơn 423 triệu đồng.

“Không lâu sau, chủ tài khoản biết nhầm nên đã chuyển thêm 10.000 đồng và trong nội dung chuyển tiền có đề cập việc chuyển nhầm và ghi số điện thoại. Tôi lập tức điện vào số này thì họ xác nhận là chuyển nhầm, nhưng tôi cũng xin lỗi vì không thể chuyển trả lại ngay lập tức được, vì đề phòng rủi ro pháp lý sau này”, chị Nhung kể.

Sau đó, chị Nhung đề nghị chủ tài khoản bắt xe vào Nghệ An. Chị đã trực tiếp đón rồi cùng nhau đến ngân hàng để xác nhận, làm các thủ tục để chuyển trả lại. Do trùng vào dịp cuối tuần, đến sáng 9/3, anh Khôi mới vào đến Nghệ An để tới ngân hàng nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Theo báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, anh Phạm Đức Khôi xác nhận, do sơ suất nên đã chuyển nhầm tiền, hiện nay anh đã nhận lại toàn bộ số tiền từ chị Nhung.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cửa Lò cũng xác nhận vụ việc. Đại diện ngân hàng cũng khuyến cáo, người dân khi giao dịch chuyển tiền, nhất là trên Internet Banking cần kiểm tra chính xác thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần đến ngân hàng báo cáo ngay, làm lệnh tra soát tài khoản để được hỗ trợ kịp thời. Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả tiền, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.

Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An