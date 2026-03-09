Khi nào sẽ tiếp tục điều chỉnh giá xăng dầu: Giá xăng dầu mới nhất hiện nay là bao nhiêu?

1 lít xăng bao nhiêu tiền? Giá bán xăng do ai điều tiết?

Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. (Khoản 1 Điều 38 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP)

Ảnh minh hoạ

Về câu hỏi “1 lít xăng bao nhiêu tiền?” thì hiện nay, tùy vào từng loại xăng thì sẽ giá bán xăng khác nhau: Cụ thể tại Công văn 1440/BCT-TTTN ngày 07/03/2026 về điều hành kinh doanh xăng dầu thì giá của 1 lít xăng như sau:

XăngE5RON92: không cao hơn25.226đồng/lít XăngRON95-III: không cao hơn27.047đồng/lít

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh ngày 07/03/2026 (Đồng/lít) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít) Xăng RON 95-III 27.047 +4.707 Xăng E5 RON 92-II 25.226 +3.777 Dầu DO 0,05S-II 30.329 +7.202 Dầu hỏa 35.091 +8.490 Dầu FO 3,5%S 21.327 +3.831

Quy định về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu hiện hành

Cụ thể tại Điều 38 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 80/2023/NĐ-CP quy định về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu như sau:

(2) Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu madút là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công Thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá bán xăng dầu của doanh nghiệp.

(3) Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ Năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ Năm trung vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

(4) Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở tăng trên mười phần trăm (> 10%) so với giá cơ sở liền kề trước đó hoặc trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về biện pháp điều hành cụ thể.

(5) Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường.