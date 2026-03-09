Trong các lần biến động giá nhiên liệu trước đây, thị trường từng ghi nhận việc một số nền tảng điều chỉnh giá cước hoặc phụ phí nhằm bù đắp chi phí vận hành, khiến hành khách quan tâm đến khả năng các hãng gọi xe sẽ tiếp tục có động thái tương tự trong thời gian tới.

Theo chia sẻ của của doanh nghiệp, hiện Be chưa thay đổi cơ cấu giá dịch vụ. Nền tảng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường nhiên liệu trong thời gian tới. Cụ thể, sau đợt điều chỉnh tăng giá xăng dầu ngày 7/3, Be Group cho biết đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc trong vòng 48 giờ.

Be cũng chia sẻ thêm trong các tuần tới sẽ triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho tài xế nhằm chia sẻ chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng tăng. Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo loại xe và mức độ hoạt động của từng tài xế, tối đa 800.000 đồng mỗi tháng. Thông tin chi tiết sẽ được gửi trực tiếp đến tài xế thông qua ứng dụng Be Driver.

Doanh nghiệp cho biết hiện có hơn 500.000 tài xế đối tác hoạt động trên nền tảng.

Theo Be, chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu đã nhận được phản hồi từ một số tài xế đối tác trên nền tảng. Một số tài xế cho biết việc giá xăng tăng trong những ngày gần đây khiến chi phí nhiên liệu tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập mỗi ngày. Theo họ, chương trình hỗ trợ được triển khai trong giai đoạn này có thể giúp giảm bớt phần nào áp lực chi phí và hỗ trợ tài xế thích nghi với biến động của giá nhiên liệu.

Thúy Hạnh