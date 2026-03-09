Áo mưa cuốn vào bánh xe máy, người mẹ 25 tuổi tử vong thương tâm trên đường đưa con đi học về

Áo mưa cánh dơi bất ngờ bị cuốn vào bánh xe máy khiến một phụ nữ 25 tuổi ở xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) mất lái, ngã xuống đường và tử vong. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường trở về sau khi đưa con đi học.

Ngày 9/3, UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ trẻ tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.L. (25 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trà Đốc

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, sau khi đưa con đi học, chị L. điều khiển xe máy trở về nhà. Trong lúc di chuyển, chiếc áo mưa cánh dơi chị đang mặc bất ngờ bị cuốn vào bánh sau xe máy. Sự cố xảy ra khiến chị L. mất lái, ngã xuống đường và tử vong ngay tại hiện trường.

Theo UBND xã Trà Đốc, gia đình chị L. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự ra đi đột ngột của chị để lại nỗi đau lớn cho người thân, đặc biệt là hai con còn rất nhỏ; cháu lớn đang học tiểu học, cháu nhỏ mới học mẫu giáo.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

