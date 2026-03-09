Triệt phá đường dây ma túy ngụy trang đơn Shopee: Thu giữ gần 30kg “hàng trắng”, 79 bị can bị truy tố

VKSND Tp.HCM vừa truy tố bị can Ngô Văn Minh (30 tuổi) cùng 78 đồng phạm về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, chiều 19/11/2024, tại khu vực quận 12 (cũ), lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đ. (tài xế taxi) đang giao một thùng giấy chứa gần 3kg methamphetamine và hơn 5kg ketamine cho Nguyễn Thái Bảo.

Ma túy, tang vật do Công an Tp.Hồ Chí Minh triệt phá và thu giữ trong một chuyên án.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Đ. chỉ nhận giao hàng thông qua ứng dụng, hoàn toàn không biết bên trong thùng giấy chứa ma túy.

Từ đầu mối này, cơ quan điều tra mở rộng và lần ra đường dây ma túy do Ngô Văn Minh cầm đầu.

Cáo trạng cho thấy, từ tháng 8/2024, Minh được một người tên Trường (không rõ lai lịch) thuê nhận ma túy, sau đó phân lẻ và giao cho các đầu mối tiêu thụ. Mỗi lần giao dịch, Minh được trả công từ 2-3 triệu đồng.

Để thực hiện trót lọt, Minh thuê Lý Đạt Thắng phụ giúp phân phối ma túy cho khách.

Đáng chú ý, các đối tượng đã tận dụng sự tiện lợi của các ứng dụng giao hàng để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Ma túy thường được ngụy trang tinh vi trong các túi nilon in đơn hàng Shopee, hộp yến sào hoặc hộp trà.

Chỉ riêng trong ngày 19/11/2024, khi khám xét các địa điểm liên quan đến Minh và Thắng, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật lớn gồm hơn 24kg methamphetamine, hơn 3kg ketamine cùng hàng nghìn viên thuốc lắc.

Trong vụ án, có tới 39 bị can bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, nhiều đối tượng đã thuê các căn hộ tại chung cư cao cấp ở Tp.HCM để làm nơi cất giữ, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Tại đây, không ít “tiệc ma túy” được tổ chức xuyên đêm với sự tham gia của nhiều người.

Điển hình là bị can Nguyễn Hoàng Nam, cư trú tại một căn hộ chung cư Kingdom. Nam nhiều lần thuê các cô gái đến phục vụ trong các buổi sử dụng ma túy kéo dài qua đêm.

Ngày 16/2/2025, Nam thuê Trần Thị Kiều và Trần Thị Thảo phục vụ với giá 18 triệu đồng mỗi đêm. Chỉ vài ngày sau, ngày 22/2/2025, Nam tiếp tục thuê Phan Thị Hồng Thư và Phan Hoàng Quý với tổng tiền công 21 triệu đồng.

“Tiệc” ma túy này kéo dài suốt 3 ngày và chỉ bị phát hiện vào ngày 25/2/2025.

Ngoài trường hợp của Nam, cáo trạng còn ghi nhận nhiều vụ tổ chức sử dụng ma túy khác với thủ đoạn tương tự.

Bị can Lê Phát Tài và Nguyễn Thanh Tấn thậm chí biến văn phòng công ty tại quận Tân Phú (cũ) thành nơi “bay lắc”. Nhóm này thuê người đến phục vụ việc sử dụng ma túy với giá từ 2-3 triệu đồng mỗi ca.

Có thời điểm, nhóm tụ tập tới 8 người cùng sử dụng ketamine và “nước vui”.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Hằng thuê một căn nhà tại quận Bình Tân (cũ), sau đó cải tạo các phòng, lắp hệ thống âm thanh, ánh sáng và chuẩn bị sẵn dụng cụ để cho khách thuê làm nơi sử dụng ma túy.

Hằng còn đứng ra mua ma túy giúp khách và gọi thêm người phục vụ đến “bay” cùng để thu tiền công.

Một nhóm khác gồm Nguyễn Như Phong, Tần Lê Hoàng và Nguyễn Tiến Triệu góp tiền thuê căn hộ tại chung cư làm nơi ở và tổ chức sử dụng ma túy. Nhóm này thường xuyên đặt mua ketamine, thuốc lắc (MDMA) và “nước vui” hiệu Ferrari rồi rủ bạn bè đến sử dụng xuyên đêm.

Đáng chú ý, một số bị can còn hành nghề “phục vụ bay lắc” chuyên nghiệp. Các đối tượng như Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Huyền Trân, Trần Thị Thảo… được thuê đến các căn hộ với giá từ 2 triệu đến 18 triệu đồng mỗi đêm.

Công việc của họ là “xào” ma túy, kẻ đường, cuộn ống hút và cùng sử dụng ma túy với khách trong các buổi “tiệc” kéo dài đến sáng.