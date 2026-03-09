Ăn cá ủ chua, 3 học sinh cùng nhà ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu, có trường hợp hôn mê

Chiều 9/3, bác sĩ Nguyễn Thống Nhất - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi S về chùm ca bệnh nghi ngờ ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Các bệnh nhân sống cùng nhà, gồm Hồ Ngọc Th. (15 tuổi), Hồ Quốc B. (11 tuổi) và Hồ Quang Nh. (7 tuổi), cùng trú tại thôn 8, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng.

Trước đó, sáng 7/3, 6 người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18h cùng ngày, 3 học sinh trên bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, mệt nhiều và được đưa đi cấp cứu.

Năm 2023, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Trong đó, nam sinh 15 tuổi là bệnh nhân nặng nhất. Khi nhập viện, Th rơi vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng nên được đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã tiến hành thay huyết tương cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại cũng có biểu hiện yếu cơ, khó thở. Trong đó B phải thở máy do suy hô hấp. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai đã được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, các trường hợp này nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum – loại độc tố có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách.