Đánh người vì bị đòi nợ 350.000 đồng, 2 thanh niên ở Gia Lai lĩnh 17 năm tù

Ngày 9/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt hai thanh niên có hành vi dùng thanh kim loại đánh người, gây tổn hại sức khỏe 51%.

Theo kết quả xét xử và tuyên phạt, bị cáo Đỗ Trung Hoàng (sinh năm 1998) lĩnh 13 năm tù và bị cáo Trần Trọng Đạt (sinh năm 2008, cùng trú xã Chư Sê) lĩnh 4 năm tù cùng về tội "Giết người".

Tổng hình phạt cho cả 2 bị cáo là 17 năm tù.

Đỗ Trung Hoàng và Trần Trọng Đạt tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Nhật Linh)

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 4/5/2025, T.Q.B. (trú xã Chư Sê) ngồi uống bia cùng nhóm người, trong đó có Hoàng tại 1 quán bia ở thôn Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cũ (nay là thôn Kê, xã Chư Sê).

Trong lúc uống bia, do Hoàng còn nợ B. 350.000 đồng nên B. đòi tiền, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người thân của Hoàng đã trả thay số tiền trên cho B., lúc này Hoàng đứng dậy ra về.

Do bực tức vì mâu thuẫn trước đó nên Hoàng nảy sinh ý định trả thù và gọi điện rủ Đạt chở đi “có việc”. Trên đường đi, Hoàng chuẩn bị một thanh kim loại dài khoảng 40 cm rồi cùng Đạt quay lại khu vực quán để tìm B.

Khoảng 22h20 cùng ngày, khi thấy B. đang chuẩn bị lấy xe ra về, Hoàng cầm thanh kim loại đi đến từ phía sau và đánh một cái trúng vùng thái dương bên phải của B. Chưa dừng lại, Hoàng tiếp tục đánh nhiều lần vào vùng mặt nạn nhân.

Hậu quả, B. bị chấn thương sọ não, nứt sọ trán trái, gãy vỡ khối xương mặt, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 51%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã thẩm vấn, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Qua xét hỏi và tranh tụng công khai, Hội đồng xét xử nhận định dù mâu thuẫn trước đó đã được giải quyết nhưng Hoàng vẫn chuẩn bị hung khí nguy hiểm, rủ thêm Đạt quay lại tìm nạn nhân để trả thù.

Hành vi dùng thanh kim loại đánh nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe và tính mạng người khác. Nạn nhân không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Hội đồng xét xử cũng xác định Hoàng là người khởi xướng và trực tiếp gây án, còn Đạt tham gia với vai trò giúp sức tích cực. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.