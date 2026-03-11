Cận cảnh 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới ở sân bay nổi tiếng Việt Nam vừa 'lên đời'

CTV, Theo Phụ Nữ Mới 15:02 11/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

'Phi thuyền' soi chiếu này nằm trong hạng mục dự án nâng cấp nhà ga 5 sao 5.000 tỷ đồng ở sân bay nổi tiếng Việt Nam.


"Viên kim cương" mang về cho Việt Nam 177.000 tỷ đồng
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày