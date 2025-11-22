Cảnh tượng chưa từng thấy tại 14 nhà ga metro TPHCM

Ngày 22/11, hàng ngàn người dân TP.HCM đã mang gạo, mì gói và nhiều nhu yếu phẩm đến các nhà ga của tuyến metro số 1 TPHCM để gửi cứu trợ bà con vùng lũ.

Được biết, toàn bộ 14 nhà ga của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đồng loạt tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Ngay từ sáng sớm ngày 22/11, không khí tại các nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên trở nên hối hả khác thường khi dòng người tấp nập đổ về gửi hàng cựu trợ cho bà con vùng lũ

Những hàng hoá được chất lên xe tải để kịp thời đưa đến tay bà con vùng lũ miền Trung

Hàng nghìn tấm lòng hướng về miền Trung, từng bao gạo, thùng mì và chai nước đều chứa hy vọng và sẻ chia.

Lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân viên của công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 - đơn vị quản lý, vận hành tuyến metro số 1 TPHCM phải làm việc liên tục để tiếp nhận, phân loại hàng hóa và vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tập kết.

Bên ngoài, những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa dựng thành hàng dài. Người lớn, thanh niên, tình nguyện vêin thay nhau bốc xếp từng bao hàng để kịp thời chuyển đến tay những người dân miền Trung ruột thịt.

Những bàn tay không ngơi nghỉ của đoàn viên thanh niên và nhân viên nhà ga làm việc tất bật để sắp xếp hàng cứu trợ.

Một chút sức của mỗi người mang theo một niềm hy vọng lớn cho đồng bào, từ nhu yếu phẩm đến thuốc men và quần áo.

Hàng hóa xếp đầy sảnh nhà ga, minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái của người dân TP.HCM

Hàng chục tấn yêu thương từ bàn tay tình nguyện viên đến tay người dân vùng lũ, mỗi món quà là niềm động viên lớn.

Hàng hóa hỗ trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung đã lấp đầy khu vực tập kết, người dân mỗi người góp một chút sức từ nhu yếu phẩm, thuốc men, thức uống đến quần áo... mong đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.

Bên trong, nhân viên nhà ga của tuyến metro số 1, thanh niên tình nguyện… mỗi người một việc làm việc xuyên trưa. Cứ thế hàng chục tấn hàng hóa được tiếp nhận, phân loại tỉ mỉ và gấp rút sắp xếp để vận chuyển về bà con miền Trung.

Không chỉ có nhu yếu phầm, nhiều chăn ấm, quần áo cũng được người dân gửi đến bà con vùng thiên tai

Cả những bịch bỉm - thứ cần thiết cho các em bé sơ sinh vùng lũ

Từng chuyến xe, từng bước chân của người dân và tình nguyện viên đều góp phần nối dài vòng tay giúp đỡ miền Trung.

Không khí nhộn nhịp của các nhân viên đang phân loại hàng hoá, nhu yếu phẩm trước khi đưa lên xe chuyển về vùng lũ

Một em nhỏ cũng theo cha mẹ đến ga metro gửi hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ