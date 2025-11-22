Cảnh tượng chưa từng thấy tại 14 nhà ga metro TPHCM

Ngày 22/11, hàng ngàn người dân TP.HCM đã mang gạo, mì gói và nhiều nhu yếu phẩm đến các nhà ga của tuyến metro số 1 TPHCM để gửi cứu trợ bà con vùng lũ.
Được biết, toàn bộ 14 nhà ga của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đồng loạt tiếp nhận hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.
Lực lượng đoàn viên thanh niên và nhân viên của công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 - đơn vị quản lý, vận hành tuyến metro số 1 TPHCM phải làm việc liên tục để tiếp nhận, phân loại hàng hóa và vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi tập kết.
Bên ngoài, những chiếc xe máy chở đầy hàng hóa dựng thành hàng dài. Người lớn, thanh niên, tình nguyện vêin thay nhau bốc xếp từng bao hàng để kịp thời chuyển đến tay những người dân miền Trung ruột thịt.
Hàng hóa hỗ trợ người dân vùng mưa lũ miền Trung đã lấp đầy khu vực tập kết, người dân mỗi người góp một chút sức từ nhu yếu phẩm, thuốc men, thức uống đến quần áo... mong đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.
Bên trong, nhân viên nhà ga của tuyến metro số 1, thanh niên tình nguyện… mỗi người một việc làm việc xuyên trưa. Cứ thế hàng chục tấn hàng hóa được tiếp nhận, phân loại tỉ mỉ và gấp rút sắp xếp để vận chuyển về bà con miền Trung.