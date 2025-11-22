Đau lòng lễ tang hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi khi chở con đi chạy lũ

Trưa 22/11, trời vẫn mưa nặng hạt, gió lạnh thổi tại nghĩa trang nhỏ ở xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ), nơi an táng vợ chồng anh Phan Văn Khôi và chị Phạm Thị Như Thùy, người thôn Vạn Lộc. Họ ra đi ở tuổi 42 khi đang cố gắng mang con chạy lũ.

Nhìn thân nhân run rẩy ôm di ảnh họ, nhìn 3 người con cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ ôm chặt nhau trong mưa, trong đó bé út mới 10 tuổi, họ hàng và làng xóm người gạt nước mắt, người cố kìm tiếng nấc nghẹn xót xa.

Con út của anh Khôi, chị Thùy mới 10 tuổi.

Người thân cho biết tối 20/11, nước lũ bất ngờ dâng cao. Trong lúc người dân hoang mang vì tin đồn vỡ đập, anh Khôi và chị Thùy vội vã lấy xe máy, đưa con trai út chạy đến nơi cao hơn. Khi họ qua cầu Cháy (xã Hòa Mỹ), mặt cầu bị sụt lún do nước lớn, chiếc xe máy bất ngờ bị kéo tuột xuống hố nước sâu đang cuộn xoáy.

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh Phan Văn Khôi Khôi chỉ kịp dùng hết sức đẩy con trai vào bờ. Nhưng khi anh quay lại nắm tay vợ, dòng nước hung dữ đã cuốn cả hai người đi trong đêm tối. Thi thể anh Khôi được tìm thấy ngay sau đó, còn chị Thùy được lực lượng tìm kiếm phát hiện vào sáng nay, cách nơi gặp nạn không xa.

Bà con chòm xóm xót thương trước sự ra đi ngột ngột của hai vợ chồng.

Vợ chồng anh Khôi có ba con, hai người đang học đại học ở TP.HCM. Nhận tin dữ, các em vội vàng bắt xe về quê, nhưng đến đèo Cả thì xe bị kẹt giữa biển người chạy lũ. Hai anh em phải nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ để kịp trở về nhà nhìn cha mẹ lần cuối.

“Cha mẹ mất rồi… Giờ em là con trai cả, phải cố gắng lo cho hai em ăn học tiếp. Em đang học năm 4 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Nỗi đau này quá lớn, em không biết bắt đầu từ đâu”, Phan Tiến Thịnh (21 tuổi), nghẹn ngào nói.

Gia đình cho biết, anh Khôi làm nghề thợ mộc, còn chị Thùy mang bệnh triền miên, sức khỏe yếu. Cuộc sống chật vật, thu nhập bấp bênh, họ gắng gượng để nuôi ba con ăn học đến nơi đến chốn.

Bà con hàng xóm thương vợ chồng hiền lành, làm lụng vất vả chỉ mong con cái có tương lai, vậy mà cuối cùng lại ra đi đầy oan nghiệt giữa dòng lũ dữ.