Truy nã Nguyễn Thị Lan sinh năm 1984

Công an TP Hà Nội ngày 11/3 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang truy nã người phụ nữ môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Cụ thể, đối tượng bị truy nã là Nguyễn Thị Lan (SN 1984; thường trú trước đây tại: xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nay là thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh).

Lan bị truy nã về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo hồ sơ, ngày 17/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/10/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0935696569 - 0692194085), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.