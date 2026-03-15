Nạn nhân kể việc bị lôi kéo đầu tư hơn 7 tỷ đồng từ 'hệ sinh thái Xintel'

Ngày 15/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, tìm bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị triệt phá.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo cùng tang vật thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên cả nước đã nạp tiền vào hệ thống thuộc hệ sinh thái Xintel, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, khoảng 40 người đã trở thành nạn nhân. Trong đó, một phụ nữ bị lừa đến 7,3 tỷ đồng là bà N.T.T. (52 tuổi, trú phường Đông Quang).

Theo nữ nạn nhân, khoảng tháng 8/2024, các đối tượng biết bà T. có khoản tiền lớn nên tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính vào các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu bà từ chối vì không hiểu biết về công nghệ. Tuy nhiên, khi tham gia những buổi hội thảo tại các nhà hàng nổi tiếng, bà đã "xiêu lòng" và rơi vào bẫy.

Nhiều nạn nhân bị mất tiền tỷ vì bị lôi kéo đầu tư.

Bằng chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng dẫn dụ người phụ nữ đầu tư máy đào đồng Xin và mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Nữ nạn nhân cho biết đến nay, toàn bộ số đồng Xin bà T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản.

Nói về thủ đoạn của nhóm này, bà T. cho hay, các đối tượng lôi kéo đầu tư đã đưa ra nhiều thông tin để bà tin tưởng đây là dự án mang lại lợi nhuận cao. Các đối tượng còn khẳng định được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở và người đại diện pháp luật rõ ràng.

"Thủ đoạn của chúng rất tinh vi nên tôi bị lôi kéo và tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao nên đã mới đầu tư. Không ngờ toàn bộ vốn liếng dành dụm cả đời đã bị lừa đảo hết”, nữ nạn nhân nói.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 18 đối tượng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hàng chục đối tượng liên quan đường dây lừa đảo bị triệu tập làm việc.

Trong số này có các đối tượng cầm đầu là Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng, Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, cùng trú TP.HCM).

Ngoài 18 người bị khởi tố, gần 50 đối tượng có liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra.

Công an xác định Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hệ sinh thái Xintel. Nhóm này lập ra nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký tại TP.HCM để tạo vỏ bọc.

Năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegent (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá "hệ sinh thái công nghệ" gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm lôi kéo người dân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Băng Thảo.

Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra 12 tỉ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không được pháp luật công nhận nên không có giá trị.

Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật, chỉ tạo ra các "điểm Xin" trong hệ thống.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch.

Nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Thảo chỉ đạo “đốt” 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công. Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.