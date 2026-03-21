Bàng hoàng tin nữ ca sĩ Kpop qua đời đột ngột ở tuổi 32

Sáng 21/3, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ người Hàn Quốc Mirae (cựu thành viên nhóm nhạc Swalla) vừa qua đời đột ngột. Nữ idol trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 32, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ trẻ vẫn được gia đình giấu kín, chưa được công bố qua các phương tiện truyền thông.

Truyền thông Hàn Quốc cũng vừa đăng tải những bức ảnh hiếm hoi từ lễ tang của Mirae. Và người hâm mộ đã không khỏi lặng người, xót xa khi chứng kiến nụ cười tươi tắn của cố nghệ sĩ trên di ảnh.

Mirae vừa đột ngột qua đời ở tuổi 32. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được tiết lộ. Ảnh: Naver

Đồng nghiệp và công chúng xứ kim chi không khỏi bàng hoàng khi hay tin Mirae đã mãi mãi ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ. Trên trang cá nhân, thành viên cùng nhóm với Mirae - Hana cũng vừa chia sẻ hình ảnh trong lễ viếng người đồng đội để tưởng niệm và bày tỏ nỗi đau đớn khôn nguôi. Trong bài đăng, Hana xúc động bày tỏ: "Chị Mirae xinh đẹp. Chị em mình sẽ gặp lại nhau sau nhé".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ cũng không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ sinh năm 1994. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể phần nào vơi đi nỗi đau buồn tột cùng.

Cái chết của Mirae đã gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí Hàn Quốc mới đây. Bởi lẽ nữ ca sĩ qua đời ở tuổi đời còn rất trẻ với nhiều hoài bão và dự định còn dở dang. Ảnh: Nate

Nhóm Swalla ban đầu lấy tên là A-MIX, được quản lý bởi công ty MAKE D. Sau đó, nhóm chuyển sang công ty mới Monster Company và đổi tên thành Swalla. Trước thềm ra mắt, Swalla đã có nhiều hoạt động sôi nổi, qua đó thu về lượng fan không hề nhỏ. Nhóm dự kiến debut chính thức hồi cuối năm 2019 nhưng đáng tiếc, kế hoạch đã phá sản trong sự tiếc nuối của công chúng.

