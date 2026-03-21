Thái độ của ngọc nữ Running Man Song Ji Hyo giữa tâm bão tẩy chay, bị yêu cầu rời show

Thời gian gần đây, Song Ji Hyo - thành viên nữ đã gắn bó 16 năm với Running Man Hàn Quốc - đang vấp phải làn sóng tẩy chay lớn chưa từng có sau màn xuất hiện mờ nhạt trong tập mới nhất của show giải trí này. Cả 1 tập có thời lượng hơn 90 phút, Song Ji Hyo lên sóng đúng 10 giây. Đáng nói, cô chỉ xuất hiện trong các phân cảnh reaction hoặc cảnh quay chung của cả đội, hầu như không cho thấy sự chủ động và tích cực tham gia vào các trò chơi. Trong tập Running Man lên sóng vào tuần trước đó nữa, nữ diễn viên cũng chỉ lên hình khoảng 1 phút.

Thống kê này khiến công chúng tức giận, chỉ trích Song Ji Hyo ngày càng chây lười, làm biếng, kém nhiệt tình và thiếu chuyên nghiệp. Họ yêu cầu ngọc nữ phải rời khỏi chương trình Running Man ngay lập tức vì không thể chấp nhận 1 nghệ sĩ đã nhận cát-xê chán chê rồi chẳng chịu lao động. Nhiều dân mạng Hàn cho rằng việc mải mê với lĩnh vực mới như kinh doanh nội y và xây kênh YouTube cá nhân, đã khiến Song Ji Hyo trở nên hời hợt, không còn tập trung cho chương trình Running Man.

Song Ji Hyo trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Nhiều khán giả đã yêu cầu cô rời khỏi chương trình sau 16 năm gắn bó vì ngày càng lười biếng, thiếu nhiệt tình. Ảnh: Kbizoom.

Giữa tâm điểm chỉ trích và bị nhiều khán giả đề nghị rời Running Man, Song Ji Hyo im lặng. Tình hình của nữ diễn viên vì thế cũng được chú ý đặc biệt. Mới nhất, cô chia sẻ video hội ngộ người bạn cũ ca sĩ Lee Young Hyun trên kênh YouTube cá nhân. Trong buổi gặp mặt, họ đã cùng nấu nướng, ăn uống và trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa đầy vui vẻ.

Động thái đăng tải video lên mạng xã hội cho thấy Song Ji Hyo vẫn ổn, tinh thần không bị ảnh hưởng tiêu cực giữa cơn bão tẩy chay lớn chưa từng thấy trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thái độ không xin lỗi, không giải thích lý do tại sao lên sóng ngày càng ít nhưng vẫn thản nhiên chia sẻ hoạt động cá nhân mới của nữ diễn viên, khiến 1 bộ phận khán giả Running Man càng thêm tức giận với cô.

Chưa kể, trong video, còn có cảnh ca sĩ Lee Young Hyun nhắc đến Running Man, và nói rằng tự hào khi mỗi lần bật TV lên đều thấy Song Ji Hyo. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Song Ji Hyo đang thể hiện ở Running Man hiện tai. Do đó, không ít netizen cho rằng Song Ji Hyo đang có động thái thách thức dư luận.

Song Ji Hyo không giải thích, không xin lỗi lý do thời lượng lên sóng Running Man của cô ngày càng ít ỏi. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả, cô vẫn thản nhiên đăng video về hoạt động cá nhân lên mạng. Ảnh: Nate.

Theo Nate, đây không phải lần đầu Song Ji Hyo bị chỉ trích vì thái độ hời hợt, thiếu nhiệt huyết khi tham gia ghi hình cho Running Man. Vào năm 2023, cô cũng bị 1 bộ phận khán giả yêu cầu rời khỏi Running Man vì lười biếng, xa cách với các thành viên. Sau đó, Song Ji Hyo đã có màn thể hiện theo cách tính cực hơn trên show, nhờ vậy mà làn sóng phản đối mới lắng xuống. Nhưng tới nay, cô lại tái phạm sai lầm năm xưa nên mới bị công kích dữ dội hơn cả lần trước đó.

Ở 1 phân cảnh trong Running Man hồi năm 2023, Song Ji Hyo bị soi hành động hồn nhiên thưởng thức đồ uống khi các thành viên đang sôi nổi thảo luận về nhiệm vụ do chương trình đưa ra. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Ngọc nữ này nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man...

Đặc biệt, việc tham gia Running Man đã giúp Song Ji Hyo nổi tiếng, sở hữu lượng fan đông đảo khắp châu Á. Trong chương trình, cô được gọi là "át chủ bài" nhờ tính cách lăn xả, mưu trí. Về đời tư, nữ diễn viên từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Instagram.

