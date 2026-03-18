Cậu út "đá xéo" cực gắt anh cả Brooklyn, drama nhà Beckham lại nóng hừng hực

Đầu năm nay, Brooklyn Beckham gây chấn động toàn cầu khi tuyên bố không muốn làm lành, thậm chí còn tung ra "bom tấn" là bức tâm thư dài 6 trang "bóc phốt" bố mẹ David -Victoria Beckham. Đã 2 tháng trôi qua, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Beckham vẫn căng như dây đàn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ hàn gắn với nhau.

Thậm chí vào ngày 16/3 vừa qua, Brooklyn còn tiếp tục có động thái làm tổn thương mẹ ruột. Anh đã ngó lơ sự kiện Ngày của Mẹ, không 1 lời chúc mừng Victoria Beckham. Thay vào đó, Brooklyn lại cùng cô vợ tỷ phú tình tứ xuất hiện tại bữa tiệc xem Oscar thường niên lần thứ 33 của Quỹ Elton John AIDS.

Thái độ vô tình, không xem công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ra gì của Brooklyn Beckham, khiến em trai Cruz "nóng mắt". Tại 1 buổi diễn ở Anh mới đây, Cruz Beckham đã công khai "đá xéo", chỉ trích anh cả bất hiếu, khiến mẹ đau buồn qua ca khúc mới mang tên Loneliest Boy.

Cruz Beckham "nhức mắt", công khai móc mỉa hành động bất hiếu của Brooklyn với mẹ Victoria. Ảnh: Getty Images.

Nội dung ca khúc xoay quanh 1 cậu bé đã làm tan nát trái tim mẹ mình, với phần lời cụ thể: "Này cậu bé cô đơn nhất ơi, mẹ sẽ chẳng nói nhiều đâu. Nhưng mọi chuyện đang làm trái tim bà vụn vỡ. Điều đó hiện ra trong chính những điều nhỏ nhặt mà cậu không làm... Tôi đoán là cuối cùng chỉ còn cậu với chính cậu mà thôi. Hãy nói tôi nghe cậu sống thế nào khi chẳng còn ai để mất? Cậu bé cô đơn nhất đặt hết niềm tin vào chính mình. Cậu luôn cố tìm ra điều xấu xa nhất trong 1 con người, lúc nào cũng như vậy. Này cậu bé cô đơn nhất lúc này ơi, tôi hy vọng cậu đang lắng nghe. Đừng đẩy mọi người ra xa khi chúng tôi đang cố thể hiện tình yêu với cậu".

Tình anh em của Brooklyn và Cruz Beckham rạn nứt kể từ khi cậu cả quay lưng với gia đình. Thực tế, đây không phải lần đầu Cruz Beckham "đá xoáy" anh trai để bảo vệ cha mẹ như block Brooklyn và chị dâu Nicola, hợp sức với Romeo Beckham hợp sức "troll" chị dâu tỷ phú. Khi Brooklyn cáo buộc cha mẹ thao túng truyền thông, kiểm soát cuộc đời và phá hoại chuyện tình cảm của anh, đặt tiền bạc lên trên tình thân, Cruz liền ra mặt đáp trả và nhắc nhở anh trai "đừng quên cội nguồn".

Cruz Beckham không ngại "va chạm" với vợ chồng anh trai để bảo vệ gia đình. Ảnh: Getty Images.

Ở thời điểm hiện tại, các cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đánh dấu sự rạn nứt khó cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "biểu tượng hoàn mỹ" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

Vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình. Do đó, cả hai không muốn Nicola Peltz tiếp tục làm con dâu của mình. Ông bà Becks đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu con trai cả bỏ vợ nếu muốn quay lại nói chuyện và hàn gắn với gia đình. David - Victoria Beckham cũng lo sợ những cáo buộc tiêu cực mà Brooklyn đưa ra sẽ phá hỏng danh tiếng và hình ảnh của "thương hiệu Beckham". Suốt thời gian qua, gia đình Beckham phải tìm cách hạn chế thiệt hại sau cuộc tấn công trực tuyến đầy bất ngờ của con trai cả.

Gia đình Beckham tan đàn xẻ nghé. Ảnh: Page Six.

