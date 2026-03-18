Nam nghệ sĩ bị màn hình LED 600kg rơi trúng lâm vào thảm cảnh tàn tật, bạn gái hủy hôn chia tay

Tháng 7/2022, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) rúng động trước vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng tại đêm nhạc của nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg treo phía trên sân khấu đã rơi xuống và đè trúng ít nhất 2 vũ công. Trong đó, vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nghiêm trọng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5. Nam nghệ sĩ phải trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ mới thoát khỏi cửa tử. May mắn giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt tứ chi vĩnh viễn.

4 năm sau vụ việc, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện để tiếp tục điều trị hàng loạt di chứng sức khỏe. Đáng buồn là cơ hội lấy lại khả năng vận động của nam vũ công ngày càng mong manh. Sau khi thử qua nhiều phương pháp điều trị như tập vật lý trị liệu hay cấy chip kích thích dây thần kinh vận động, cơ bắp vùng chân của Lý Khải Ngôn vẫn không có dấu hiệu tiến triển tích cực. Lý Khải Ngôn được cho biết sẽ phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại. Thời gian gần đây, các bác sĩ đã phải cho ngôi sao này tập sử dụng xe lăn điện, đồng thời bắt anh phải cầm gậy dài chống dưới đất để luyện lực tay.

Vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng khiến Lý Khải Ngôn trọng thương vào năm 2021. Ảnh: On.

Đáng buồn là theo nhiều nguồn tin thân cận với Lý Khải Ngôn, nam vũ công này và bạn gái Tô Chỉ Tình đã hủy hôn và đường ai nấy đi. Vào ngày 14/3 vừa qua, cư dân mạng cũng phát hiện Tô Chỉ Tình đã xóa tên Lý Khải Ngôn khỏi phần giới thiệu trên trang cá nhân của cô. Không chỉ vậy, 3 video tình cảm của Tô Chỉ Tình và Lý Khải Ngôn lúc còn yêu nhau cũng "bốc hơi" không dấu vết.

"Nói thật thì cô ấy cũng đã làm hết sức rồi, hy sinh cả sự nghiệp và tuổi trẻ để chăm sóc, đồng hành với Khải Ngôn sau biến cố. Mọi người đừng chỉ trích Chỉ Tình khi cô ấy chọn ra đi. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên họ phải bao dung" , 1 bạn chung của cặp đôi chia sẻ với truyền thông.

Lý Khải Ngôn và Tô Chỉ Tình từng có 1 mối tình kéo dài nhiều năm. Họ dự định kết hôn, tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022, nhưng kế hoạch này đã bị hoãn vô thời hạn vì Lý Khải Ngôn gặp tai nạn bất ngờ.

Trước vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công có tài năng nổi bật trong showbiz. Anh là biên đạo múa hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia show thực tế Sáng Tạo Minh Tinh, lọt vào top 55. Sau đó, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror. Lý Khải Ngôn được nhận xét là có những bước nhảy quyến rũ, chuyên môn cao, hứa hẹn tương lai rộng mở. Vụ tai nạn khiến Lý Khải Ngôn phải giải nghệ, tương lai bị hủy hoại hoàn toàn.

Đáng chú ý, dù sơ suất trong thi công gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 nhà thầu chính làm sân khấu cho nhóm nhạc Mirror năm đó lại tòa tuyên trắng án, thả tự do sau 3 năm bị tạm giam điều tra. Gia đình Lý Khải Ngôn đã bày tỏ phẫn nộ trước kết quả này, tuyên bố không thể chấp nhận được việc 3 bị cáo được tha bổng sau khi khiến Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn. Phía Lý Khải Ngôn đã kháng cáo, yêu cầu các bị đơn bồi thường 73.000 HKD/tháng (218 triệu đồng) cho nam vũ công. Tuy nhiên, phía nhà thầu không đồng ý đền bù. Điều này khiến vụ án này rơi vào bế tắc, đến nay tòa vẫn chưa thể tuyên án.

Nguồn: Sina, On