Bắt khẩn cấp vợ chồng sao truyền hình trộm cắp vặt hàng trăm triệu đồng

Vào ngày 17/3, Page Six công bố những hình ảnh độc quyền trong cuộc bắt giữ vợ chồng Melany Viljoen và Petrus Viljoen - ngôi sao chương trình The Real Housewives of Pretoria của Nam Phi năm 2022. Cặp đôi này bị cáo buộc trộm cắp hàng ngàn USD tiền nhu yếu phẩm tại siêu thị Publix ở bang Florida, Mỹ.

Melany Viljoen (39 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng. Khi ra mở cửa, cô vẫn mặc áo choàng tắm. Cô xác nhận với nhà chức trách rằng không có thú cưng hay người nào trong nhà, trước khi họ cho phép cô vào thay áo choàng và mặc quần áo tử tế. Melany Viljoen có thái độ vô cùng bình tĩnh và hợp tác khi bị lực lượng cảnh sát đưa lên xe cảnh sát.

Trong khi đó, ông Petrus Viljoen (57 tuổi) đang lái một chiếc SUV màu đen thì bị cảnh sát chặn lại. Sau khi được yêu cầu bước ra khỏi xe, Petrus Viljoen mặc áo phông xám và quần jeans, trông có vẻ bối rối và hỏi: "Các anh đang bắt giữ tôi à?". Viên cảnh sát giải thích rằng Petrus Viljoen đang bị điều tra về tội trộm cắp, đã bị bắt giữ và sẽ được đưa đến nhà tù hạt Palm Beach.

Khi được hỏi chiếc xe SUV đăng ký dưới tên ai, Petrus Viljoen nói là dưới tên anh hoặc vợ, trước khi nói với cảnh sát rằng Melany Viljoen đang ở căn hộ của họ. Viên cảnh sát giải thích rằng Petrus Viljoen đã "hoàn toàn hợp tác", và Petrus Viljoen tiếp tục cảm ơn cảnh sát vì đã giải thích các bước tiếp theo trong quá trình bắt giữ.

Theo hồ sơ bắt giữ mà Page Six thu được tuần trước, các ngôi sao truyền hình thực tế đã bị bắt giữ vào ngày 10/3 và bị buộc tội trộm cắp hàng hóa giá trị lớn trên 3.000 USD (79 triệu đồng). Cả hai đều đang bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh là 10.000 USD (263 triệu đồng).

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra kéo dài 6 tháng về tội trộm cắp tại cửa hàng bán lẻ từ ngày 29/8 năm ngoái. Trong dữ liệu CCTV, đã có 1 đôi "nam và nữ da trắng" vào siêu thị Publix và "đổi hóa đơn". Theo Sở Cảnh sát Boca Raton, việc đổi tem nhãn là một hình thức trộm cắp vặt. trong đó tem giá hoặc mã vạch UPC của một mặt hàng rẻ hơn được dán lên một mặt hàng đắt hơn để trả giá thấp hơn.

Theo nhà chức trách, họ bị camera an ninh ghi lại hình ảnh rời khỏi siêu thị Publix với những chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa đắt tiền sau khi tránh sử dụng quầy tự thanh toán. Tổng cộng, cặp đôi này đã đánh cắp tổng cộng 392 món đồ trong 52 giao dịch diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Các mặt hàng này gồm nước khoáng, rượu, giấy vệ sinh, nước ngọt, rau củ quả... với tổng giá trị lên đến 5.300 USD (139 triệu đồng).

Theo báo cáo vụ việc, Melany Vijoen nói với cảnh sát rằng chồng cô không liên quan gì đến vụ việc và chỉ có cô là người phạm tội. Ngôi sao truyền hình kiêm MC này thừa nhận cáo buộc trộm cắp nhưng nói với cảnh sát rằng cô đang trong "chế độ sinh tồn" vì không thể làm việc kể từ khi đến Mỹ mà không có visa. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và Melany - Petrus Vijoen dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 9/4.

