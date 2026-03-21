Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm?

Thông tin về dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đang khiến mạng xã hội dậy sóng khi chính thức khởi động sau nhiều năm ấp ủ. Mới đây, ekip phim đã tổ chức lễ cúng khai máy tại Huế, đánh dấu bước đi đầu tiên cho một trong những dự án được mong đợi nhất hiện nay.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm không chỉ là bối cảnh hay quy mô sản xuất, mà còn nằm ở dàn diễn viên chính vẫn đang được giữ kín. Chính sự im hơi lặng tiếng này lại càng khiến cư dân mạng tò mò và bắt đầu soi từng chi tiết nhỏ trong loạt hình ảnh từ buổi khai máy.

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, sự xuất hiện của make-up artist Hùng Max bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán. Đây là gương mặt không xa lạ trong giới làm đẹp, đặc biệt nổi tiếng là người đứng sau nhiều layout của Tăng Thanh Hà trong suốt nhiều năm. Chính vì vậy, việc Hùng Max có mặt tại buổi khai máy nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn: liệu "ngọc nữ màn ảnh" có đang âm thầm góp mặt trong dự án này?

Dưới các bài đăng liên quan, hàng loạt bình luận gọi thẳng tên Tăng Thanh Hà, thậm chí còn cho rằng chỉ cần thấy Hùng Max xuất hiện là "biết ngay ai đóng vai Hoàng hậu Nam Phương". Một số ý kiến còn khẳng định chắc nịch về khả năng nữ diễn viên tái xuất, trong khi số khác vẫn tỏ ra thận trọng, cho rằng đây chỉ là suy đoán từ phía khán giả.

Giữa lúc liên tục bị gọi tên, Tăng Thanh Hà vẫn giữ thái độ kín tiếng như thường lệ. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải một bức ảnh phong cảnh với góc chụp xa, không tiết lộ vị trí cụ thể. Động thái này khiến dân mạng càng thêm "đoán già đoán non", bởi thời điểm đăng tải trùng với lúc dự án đang được nhắc đến rầm rộ. Không ít người cho rằng đây có thể là một “hint nhẹ”, nhưng cũng có ý kiến nhận định nữ diễn viên đơn giản chỉ đang chia sẻ khoảnh khắc đời thường như mọi khi.

Nếu tin đồn trở thành sự thật, Hoàng Hậu Cuối Cùng có thể sẽ đánh dấu màn trở lại của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ rời xa màn ảnh. Lần gần nhất cô tham gia phim điện ảnh là Mỹ Nhân Kế vào năm 2013, sau đó gần như “ở ẩn”, tập trung cho cuộc sống cá nhân và kinh doanh.

Ở thời điểm hiện tại, phía ekip Hoàng Hậu Cuối Cùng vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về dàn cast. Những đồn đoán xoay quanh Tăng Thanh Hà vì thế vẫn dừng lại ở mức nghi vấn. Dẫu vậy, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến cái tên "ngọc nữ" trở lại tâm điểm, cho thấy sức hút của cô vẫn chưa hề giảm nhiệt sau nhiều năm rời xa màn ảnh.

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, khán giả Việt không thể quên danh xưng "ngọc nữ màn ảnh" của điện ảnh Việt một thời. Với nhan sắc nổi bật, lối diễn xuất tự nhiên, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Bỗng Dưng Muốn Khóc , Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế.. . Cô từng là gương mặt bảo chứng phòng vé, đồng thời là đại diện thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng lớn.

Thế nhưng, năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn cùng Louis Nguyễn - thiếu gia tập đoàn danh tiếng - và từ đó dần dừng hoạt động nghệ thuật. Sự rút lui này khiến khán giả tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng tôn trọng lựa chọn riêng tư của cô.

