Nhan sắc cực phẩm của "cô bé đẹp nhất thế giới" ở tuổi 25, sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ đồng

Từng là hiện tượng mạng toàn cầu khi mới 6 tuổi, "bản sao nhí" của làng mốt thế giới Thylane Blondeau vừa chính thức bước sang tuổi 25 với một cuộc sống chuẩn "con nhà người ta". Cô có sự nghiệp lẫy lừng, tài sản ròng cực khủng và một mối tình đẹp như mơ.

25 tuổi và khối tài sản "không phải dạng vừa"

Mới đây, Thylane Blondeau - người mẫu Pháp từng khiến cả thế giới chao đảo với danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới" đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình. Không còn là cô nhóc với ánh mắt hút hồn trên sàn diễn của Jean Paul Gaultier năm nào, Thylane hiện tại là một biểu tượng thời trang thực thụ với khối tài sản ước tính lên đến 4,2 triệu USD (khoảng hơn 100 tỷ VN đồng).

Khối tài sản này không đến từ sự may mắn. Ngay từ năm 10 tuổi, Thylane đã đi vào lịch sử khi là người mẫu trẻ nhất từng xuất hiện trên Vogue Paris. Dù bộ ảnh năm đó gây tranh cãi nảy lửa vì bị cho là "người lớn hóa" trẻ em, nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút thiên bẩm của cô. Từ bệ phóng đó, cô liên tục bắt tay với những ông lớn xa xỉ như Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace và Hugo Boss.

Sự nghiệp đa năng và đế chế kinh doanh riêng

Không chỉ dừng lại ở việc làm gương mặt đại diện, Thylane Blondeau đã sớm chứng minh đầu óc kinh doanh nhạy bén. Dù từng thất bại với hai dòng thời trang Heaven May và No Smile, cô nàng sinh năm 2001 này vẫn không bỏ cuộc.

Hiện tại, cô đang tập trung phát triển ENALYHT - thương hiệu chăm sóc tóc cao cấp do chính mình sáng lập. Các sản phẩm của cô như mặt nạ phục hồi tóc hay dầu dưỡng có giá dao động từ 36,5 đến 44,5 euro (khoảng 1 - 1,2 triệu VN đồng) đang rất được lòng giới mộ điệu. Với hơn 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của Thylane đều có sức nặng truyền thông cực lớn, giúp cô duy trì tầm ảnh hưởng trong phân khúc làm đẹp cao cấp.

Đời tư sang chảnh và màn cầu hôn "ngập mùi tiền"

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Thylane cũng khiến dân tình ngưỡng mộ. Từng có thời gian sống tại London và là bạn thân của Brooklyn Beckham, Thylane nay đã chọn ổn định cuộc sống tại Pháp cùng vị hôn phu - DJ nổi tiếng Ben Attal.

Mới đây, trong chuyến du lịch tại Hy Lạp, cô nàng đã khiến mạng xã hội nổ tung khi khoe chiếc nhẫn kim cương đính hôn trị giá hơn 30.000 bảng Anh (gần 1 tỷ VN đồng). Trên trang cá nhân, cô xúc động chia sẻ: "25 tuổi... Mãi mãi biết ơn cuộc sống tươi đẹp này, gia đình, vị hôn phu, bạn bè và công việc."

"Tôi chỉ là một con người đang chơi iPad mà thôi"

Dù được tung hô là nhan sắc hiếm có của nhân loại, Thylane lại có thái độ rất khiêm tốn với danh xưng "đẹp nhất thế giới". Cô thẳng thắn chia sẻ: "Khi còn nhỏ, bạn không thực sự để ý. Mọi người nói 'bạn là cô gái đẹp nhất thế giới', còn bạn chỉ nghĩ 'không đâu, tôi chỉ đang chơi iPad thôi'. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình chỉ là một con người bình thường."

Sự cân bằng giữa hào quang nổi tiếng từ sớm và cuộc sống thực tại đã giúp Thylane Blondeau giữ vững vị thế của mình tại IMG Models - một trong những công ty quản lý người mẫu danh giá nhất hành tinh. Ở tuổi 25, cô không còn là "cô bé đẹp nhất thế giới" theo cách gọi của báo chí, mà đã trở thành một người phụ nữ quyền lực, xinh đẹp và sở hữu cuộc sống mà hàng triệu người mơ ước.