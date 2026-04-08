Á hậu Huyền My tiếp tục lên đơn sau vụ đôi giày "bẩn bẩn", netizen nổi nóng: "Tôi điên lắm rồi đấy!"

Giữa lúc còn chưa "nguội" drama đôi giày bị nhận xét "bẩn bẩn" nhưng vẫn được rao bán 2 triệu đồng, Huyền My lại tiếp tục có động thái mới khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm. Thay vì im lặng giữa tâm điểm bàn tán, nàng hậu vẫn đều đặn "lên đơn" trên tài khoản pass đồ cá nhân.

Cụ thể, trên trang bán đồ, Huyền My đăng thêm loạt sản phẩm mới gồm 2 chiếc kính và 1 chiếc áo. Theo đó, một chiếc kính được rao với giá 5,9 triệu đồng, một mẫu kính khác giá 4 triệu đồng, cùng chiếc áo có giá 6,9 triệu đồng. Điểm chung vẫn là phong cách chụp quen thuộc: đặt trực tiếp sản phẩm trên nền gạch.

Động thái này nhanh chóng khiến cư dân mạng thêm nổi nóng. Nhiều netizen tràn vào thẳng tài khoản pass đồ để lại bình luận, thể hiện rõ sự bức xúc. Thậm chí có bình luận thẳng thắn: "Tôi điên lắm rồi đấy!", hay những góp ý so sánh giá với thị trường, cho rằng cùng tầm tiền có thể mua được hàng mới, đầy đủ hộp.

Chuyện gì đã xảy ra với Huyền My?

Ngày 7/4, khắp các diễn đàn mạng xã hội réo tên Huyền My. Nguyên nhân xuất phát từ bài đăng thanh lý một đôi giày trên tài khoản pass đồ tudobemy có hơn 1.300 người theo dõi. Theo hình ảnh được Á hậu chia sẻ, đôi giày cao gót màu đen mang thương hiệu nổi tiếng Christian Louboutin có dấu hiệu xuống cấp khá rõ: phần đế mòn, lớp da bên trong bị bẩn và bạc màu. Tuy nhiên, Á hậu Huyền My đưa ra mức giá khoảng 2 triệu đồng, kèm theo lời giải thích đây là sản phẩm từng có giá khoảng 20 triệu đồng và chỉ cần "dán đế là ngon".

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mức giá này chưa thực sự hợp lý so với tình trạng sản phẩm, thậm chí đánh giá đôi giày đã "quá cũ" để tiếp tục sử dụng. Một số ý kiến còn cho rằng việc một người nổi tiếng thanh lý món đồ như vậy có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân: "Đen đen bẩn bẩn như này mà cũng đi pass", Cái này mà cũng đăng lên được không biết ngại hả", "Sao con gái mà đi đôi dép để đen thế cũng đăng lên được", "Đôi dày trông mất vệ sinh sao pass được"....

Không dừng lại ở câu chuyện giá cả, cách đăng bán của nàng hậu cũng trở thành chủ đề bị soi. Nhiều người nhận xét hình ảnh thiếu sự chỉn chu, không mang lại cảm giác đây là hoạt động thanh lý của một người nổi tiếng. Một số ý kiến còn cho rằng tổng thể giống như “dọn tủ cho gọn nhà” hơn là một hình thức kinh doanh nghiêm túc.

Trước làn sóng tranh cãi, Huyền My từng lên tiếng cho biết việc pass đồ không nhằm mục đích kiếm tiền mà chỉ đơn giản là dọn bớt đồ đạc vì không còn chỗ để. Cô cũng thừa nhận bản thân khá thoải mái trong việc định giá, ưu tiên bán nhanh hơn là tối ưu lợi nhuận. Huyền My viết:

" Tự dưng nhiều khách tràn vào mới biết mình vừa bị gọi tên. Mình chỉ nghĩ đơn giản là nhà không còn chỗ để, thì mình pass giá đi nhanh nhất có thể thôi chứ chẳng quan trọng tiền nong lắm. Với mình cũng nói rõ trước ở đây là mình lười đi spa đồ nên để giá đấy cho nhanh. Công khai từ đầu, thuận mua vừa bán chứ mình có up 1 đằng gửi 1 nẻo đâu. Nhưng cũng cảm ơn Tủ đồ đã giúp mình có được rất nhiều 'khách quen' siêu cưng, siêu đáng yêu. C ảm ơn mọi người quan tâm và thật sự mình không nghĩ pass đồ cũng có bài học như thế này, mình sẽ chú ý hơn".

Sau story lên tiếng, bài đăng pass đôi giày gây tranh cãi cũng đã "biến mất" trên kênh pass đồ. Ngoài ra, Huyền My đăng thêm hình ảnh nhiều phụ kiện và đính kèm dòng trạng thái: "Pass cho vui nhưng bị mọi người ch** là thiệt. Đợt vừa rồi tặng sample cho các khách mua nhiều hoặc các khách cute, nhưng hôm nay xin phép tặng random cho mỗi đơn lun nha".

Huyền My trước khi vướng ồn ào

Sinh năm 1995, Huyền My bước vào showbiz từ khá sớm. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 19. Thành tích này giúp Huyền My trở thành gương mặt được chú ý, không chỉ nhờ ngoại hình nổi bật mà còn bởi hình ảnh trong sạch, ít ồn ào. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International tổ chức tại Phú Quốc, gây ấn tượng mạnh mẽ khi liên tục lọt top thí sinh được yêu thích và dừng chân ở Top 10 chung cuộc.

Với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, Huyền My được nhận xét là một trong những nhan sắc hàng đầu showbiz. Vóc dáng cao 1m76 cùng gu thời trang tinh tế càng giúp cô nổi bật trong các sự kiện. Những khoảnh khắc đời thường của Á hậu cũng thường xuyên gây sốt mạng xã hội nhờ nét đẹp trong trẻo, tự nhiên. Cô từng thử sức với vai trò MC, diễn viên, đồng thời xuất hiện trong các show thời trang lớn với vị trí vedette.

Ở tuổi 30, Huyền My có cuộc sống kín tiếng nhưng đầy đủ và sang trọng. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh du lịch, trải nghiệm cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữ phong cách thanh lịch. Điểm dễ nhận ra nhất chính là việc mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những bức ảnh đời thường, cô gần như luôn mang theo một chiếc túi khác nhau. Từ những thiết kế cổ điển, thanh lịch đến các mẫu hot trend, tất cả đều được phối hợp chỉn chu với trang phục. Điều này không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào hình ảnh cá nhân, mà còn phần nào phản ánh quy mô tủ đồ hàng hiệu đáng nể của Á hậu Huyền My.

Không dừng lại ở thời trang, Huyền My còn từng gây chú ý khi sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Vào năm 2015, khi mới 20 tuổi, Á hậu này đã mạnh tay tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Vào năm 2019, Huyền My từng tự thưởng cho bản thân khi mua 1 chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh tài sản cá nhân, cuộc sống của Huyền My còn gắn liền với căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại ngoại thành Hà Nội, đây là nơi cô sinh sống cùng gia đình.

Ảnh: IGNV