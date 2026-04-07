Vốn là những mỹ nhân hoạt động trong showbiz, việc đầu tư hình ảnh khiến mỗi lần xuất hiện đều phải tạo ấn tượng, mới mẻ như một quy tắc ai cũng hiểu. Chính vì vậy, không ít sao nữ sở hữu tủ đồ và bộ sưu tập phụ kiện thuộc hàng “khủng”, từ trang phục, túi xách đến giày dép hàng hiệu. Thay vì để những món đồ đã qua sử dụng nằm yên trong tủ, nhiều người lựa chọn thanh lý lại với mục đích vừa tránh lãng phí, vừa tối ưu không gian sống. Tuy nhiên, câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc này lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi Huyền My có động thái pass đồ gây tranh cãi. Cụ thể, Á hậu Huyền My rao bán một đôi giày đã qua sử dụng với mức giá khoảng 2 triệu đồng. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không nằm ở con số, mà ở tình trạng món đồ khi được đăng tải, nhiều người nhận xét đôi giày trông “đen đen, bẩn bẩn”, tạo cảm giác khó chịu.

Không ít ý kiến cho rằng, dù là hàng hiệu thì việc bán lại một món đồ đã qua sử dụng trong tình trạng như vậy với giá 2 triệu đồng vẫn khó thuyết phục người mua. Tranh luận nhanh chóng nổ ra, kéo theo nhiều quan điểm trái chiều. Trước những phản ứng từ dư luận, Huyền My sau đó đã lên tiếng giải thích rằng việc thanh lý không đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà đơn giản chỉ là cách để dọn dẹp tủ đồ. Giữa làn sóng tranh cãi chưa kịp hạ nhiệt, một câu hỏi khác lại được nhiều người quan tâm: với cuộc sống vốn được cho là khá dư dả, thực chất khối tài sản của Á hậu Huyền My hiện tại đang ở mức nào?

Huyền My được biết đến là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa Bình quốc tế và dừng chân ở tpp 10 chung cuộc. Năm 2017, trang tin Sohu của Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc người đẹp Việt Nam Á hậu Huyền My. Tờ Sohu đặt dòng tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Ngoài khuôn mặt đẹp, Huyền My còn được biết đến là một phú bà, tay chơi đồ hiệu có tiếng của showbiz Việt.

Điểm dễ nhận ra nhất chính là việc mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những bức ảnh đời thường, cô gần như luôn mang theo một chiếc túi khác nhau. Từ những thiết kế cổ điển, thanh lịch đến các mẫu hot trend, tất cả đều được phối hợp chỉn chu với trang phục. Điều này không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào hình ảnh cá nhân, mà còn phần nào phản ánh quy mô tủ đồ hàng hiệu đáng nể của Á hậu Huyền My. Trong bộ sưu tập túi của Huyền My có những chiếc vài triệu, vài trăm đến hàng tỷ đồng. Một vài mẫu túi đã được Huyền My thanh lý với giá trăm triệu đồng. Chiếc túi nổi bật trong "kho" đồ hiệu của Huyền My là túi Hermès Birkin màu trắng có giá khoảng 300 triệu đồng, túi Hermès da cá sấu màu đỏ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, Hermès Birkin size 30 làm từ da cá sấu bạch tạng có giá lên tới 5 tỷ đồng....

Huyền My từ tự sắm siêu xe 6 tỷ, đeo đồng hồ 11 tỷ

Không dừng lại ở thời trang, Huyền My còn từng gây chú ý khi sở hữu những tài sản có giá trị lớn. Vào năm 2015, khi mới 20 tuổi, Á hậu này đã mạnh tay tậu chiếc Mercedes-Benz S400 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Vào năm 2019, Huyền My từng tự thưởng cho bản thân khi mua 1 chiếc Jaguar F-Type có giá hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần xuất hiện với những mẫu đồng hồ cao cấp có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí có món được đồn đoán chạm mốc 11 tỷ. Dù không thường xuyên lên tiếng về các khoản chi tiêu cá nhân, nhưng việc thoải mái sử dụng những món đồ xa xỉ cho thấy khả năng tài chính vững vàng của Huyền My sau nhiều năm hoạt động.

Cô từng đeo chiếc đồng hồ Michard Mille 07-11 được làm từ vàng trắng kết hợp kim cương được định giá 11 tỷ đồng

Bên cạnh tài sản cá nhân, cuộc sống của Huyền My còn gắn liền với căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại ngoại thành Hà Nội, đây là nơi cô sinh sống cùng gia đình. Không gian này từng được hé lộ qua một số hình ảnh, cho thấy quy mô rộng rãi, thiết kế hiện đại và nội thất được đầu tư kỹ lưỡng. Cơ ngơi này càng khẳng định nền tảng kinh tế không phải dạng vừa của gia đình Huyền My. Đây cũng là lý do vì sao, ngay từ trước khi nổi tiếng, Huyền My đã được biết đến với hình ảnh một “rich kid Hà thành”.

Ở thời điểm hiện tại, Huyền My không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Cách đây không lâu, Huyền My cũng thông báo thất nghiệp, không còn làm BTV truyền hình. Mặc dù thế, cuộc sống của Huyền My vẫn duy trì sự sang chảnh quen thuộc. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch trong và ngoài nước, từ các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến những điểm đến nổi tiếng ở nước ngoài.

Về chuyện đời tư, Huyền từng đặt ra cột mốc 20 tuổi sẽ lập gia đình, sinh con. "Mẹ tôi lập gia đình từ rất sớm. Tôi cũng muốn kết hôn, có con sớm để không có khoảng cách thế hệ quá xa với con của mình nhưng duyên chưa tới. Ngày nay, chuyện các cặp đôi tan vỡ diễn ra hàng ngày, tôi không muốn chuyện đó đến với mình. Hãy cứ đủ chín chắn, trải nghiệm và lập gia đình khi đã sẵn sàng", Huyền My chia sẻ. Thế nhưng, trong cuộc trò chuyện vào đầu năm 2025, Huyền My khẳng định vẫn đang độc thân, chưa có kế hoạch cho hôn nhân. Theo Huyền My, vật chất rất quan trọng trong một mối quan hệ tuy nhiên hai người muốn đồng hành cùng nhau phải có sự tương đồng về nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế.

