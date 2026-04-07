Nhiễu loạn thông tin xung quanh đám cưới của Taylor Swift

Các báo cáo mới nhất cho rằng Taylor Swift và Travis Kelce sẽ trao lời thề nguyện vào ngày 13/6. Lý do cho sự lựa chọn ngày này được xem là liên quan đến quan điểm may mắn của nữ ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ đồng thời phù hợp với lịch trình làm việc của cặp đôi. Một số người hâm mộ còn tuyên bố đã tìm ra địa điểm chính xác nơi hai ngôi sao sẽ làm lễ kết hôn.

Mới đây một nền tảng trực tuyến cung cấp cảm hứng và công cụ lập kế hoạch đám cưới khuấy đảo dòng thông tin dự đoán về đám cưới của Taylor Swift bằng cách chia sẻ một loạt ảnh trên Instagram làm nổi bật ngày và địa điểm tổ chức được đồn đoán: Ocean House ở Westerly, Rhode Island.

Tuy nhiên trong phần bình luận, nhà tổ chức đám cưới cao cấp có tên Tara Guérard đã bác bỏ những lời đồn đoán xung quanh địa điểm tổ chức. "Tôi là người lên kế hoạch đám cưới cho ngày 13/6 tại Ocean House ở Rhode Island", Guérard viết. "Rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng Taylor không phải là cô dâu của tôi cuối tuần này! Thật đáng tiếc!".

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất năm 2026 đối với người hâm mộ (Ảnh: GC Images)

Mặc dù những đồn đoán về đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã kéo dài kể từ khi họ đính hôn, nhưng sự xôn xao về tin đồn ngày 13/6 đã lên đến đỉnh điểm sau khi đội Kansas City Chiefs thông báo rằng trại huấn luyện bắt buộc của đội sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11/6, qua đó tạo ra khoảng trống đủ lớn để ngày cưới 13/6 đồn đoán có cơ sơ để trở thành sự thật. Mặc dù vậy, cho đến tận bây giờ, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở lại tin đồn, chưa có phát ngôn chính thức, đáng tin cậy từ phía những người thân thiết với cặp đôi. Thậm chí không loại trừ cả việc Taylor Swift sẽ lựa chọn tổ chức đám cưới một cách riêng tư thay vì cách thức ồn ào, phô trương như công chúng kỳ vọng.