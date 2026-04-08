Thì ra đây là cách Kim Woo Bin rước "chị đẹp" Shin Min Ah về dinh!

Kim Woo Bin đang thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Mới đây, Kim Woo Bin đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Arena Homme+ và chia sẻ nhiều điều về cuộc sống.

Khi được hỏi làm thế nào để đối phó với lo lắng, nam thần màn ảnh xứ Hàn đã trả lời với một thái độ bình tĩnh và thực tế: “Nếu lo lắng kéo dài quá lâu, căng thẳng sẽ tích tụ, vì vậy tôi cố gắng giải quyết chúng càng nhanh càng tốt”. Anh ấy nói thêm: “Tôi vẫn lo lắng rất nhiều, nhưng tôi luôn tự nhắc nhở mình về lời khuyên của người lớn: 'Đừng lo lắng về những điều chưa xảy ra'. Vì vậy, tôi cố gắng tập trung vào thực tế và không suy nghĩ quá nhiều”.

Kim Woo Bin trở thành gương mặt trang bìa và trả lời nhiều câu hỏi của fan.

Kim Woo Bin cũng tranh thủ làm "quân sư" cho chuyện tình cảm của fan. Khi một người hâm mộ hỏi liệu việc thổ lộ tình cảm có thể thay đổi một mối quan hệ hay không và liệu có cách nào để biết người kia có cảm thấy tương tự hay không, Kim Woo Bin đã trả lời dứt khoát: "Không có".

Đến lúc này, dường như Kim Woo Bin muốn nói về "vợ yêu" Shin Min Ah: “Cá nhân tôi nghĩ rằng cứ dũng cảm tỏ tình thì tốt hơn là yêu đơn phương rồi bỏ lỡ cơ hội. Nếu bạn đánh mất cơ hội mà không hề thử, bạn sẽ hối tiếc nhiều hơn”. Những lời nói của nam thần The Heirs cho thấy một quan điểm lãng mạn nhưng thẳng thắn về các mối quan hệ.

Người hâm mộ đã phản ứng rất nhiệt tình với video, để lại những bình luận như: "Đúng như dự đoán, Kim Woo Bin đưa ra lời khuyên rõ ràng và dứt khoát", "Có lẽ đây là lý do Shin Min Ah yêu anh ấy", "Vẫn không thể tin được là họ đã kết hôn"... Fan cho rằng chính sự dũng cảm của Kim Woo Bin đã mở đầu cho chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz, bền chặt sau 1 thập kỷ và đã đi đến hôn nhân đầy hạnh phúc.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Theo truyền thông Hàn Quốc cho hay, Shin Min Ah đã mặc váy cưới của nhà thiết kế Elie Saab. Mẫu váy cưới của cô có giá khoảng 42,25 triệu won (tương đương 750 triệu đồng). Trang sức của Shin Min Ah cũng thuộc dòng high-end đến từ LV. Chiếc vòng cổ của nữ diễn viên được chế tác từ vàng trắng 18K đính kim cương. Tổng cộng món trang sức này sử dụng 20 viên kim cương cắt navette cùng 452 viên kim cương tổng trọng lượng 7,98 carat và có mức giá khoảng 350 triệu won (hơn 6,1 tỷ đồng). Đôi bông tai cùng thương hiệu cũng có giá đến 35 triệu won (600 triệu đồng) mỗi chiếc, nghĩa là 1 cặp hoa tai của Shin Min Ah có giá trị đến 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc nhẫn cưới của Kim Woo Bin có giá khoảng 17 triệu won (323 triệu đồng).

Tổng cộng cặp sao tiêu tốn đến 7,6 tỷ đồng. Và chỉ riêng cô dâu Shin Min Ah đã đắp lên người con số hơn 8 tỷ đồng, bao gồm trang sức cưới và váy cưới. Sau đám cưới, Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã có chuyến du lịch trăng mật ở Tây Ban Nha.

Nguồn: Daum