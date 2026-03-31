Không thể tin nổi: Nam đạo diễn bị hành hung, xuất huyết não qua đời ngay trước mắt con trai tự kỷ

Thông tin nam đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Chang Min qua đời sau khi bị xuất huyết não đã khiến công chúng xứ kim chi xôn xao trong thời gian gần đây. Tới sáng 31/3, tờ Yonhap News mới chính thức công bố nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của sao nam họ Kim. Theo nguồn tin, Kim Chang Min đã bị hành hung dẫn tới xuất huyết não và không qua khỏi ít lâu sau đó.

Được biết, vụ việc thương tâm xảy ra khi đạo diễn họ Kim cùng cậu con trai tự kỷ đến 1 nhà hàng ở thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi để dùng bữa. Trong lúc đang ăn cùng con, Kim Chang Min đã bị đấm trúng rồi ngã gục xuống sàn sau 1 cuộc tranh cãi và xô xát với những vị khách ngồi bàn kế bên. Nam nghệ sĩ họ Kim được đưa đến bệnh viện gần đó sau khoảng 1 tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc nhưng cuối cùng đã không qua khỏi.

Kim Chang Min bị hành hung dẫn tới xuất huyết não rồi qua đời ở tuổi 41. Ảnh: Naver

Cảnh sát xác định được người đàn ông tên A đã hành hung Kim Chang Min và xin lệnh bắt giữ, nhưng bị Viện kiểm sát bác bỏ, đồng thời yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát đã nộp lại đơn xin lệnh bắt giữ đối với A và 1 người khác cùng về tội danh Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên, phía Tòa án Uijeongbu đã bác bỏ lệnh bắt giữ với lý do: “Các nghi phạm có nơi cư trú cố định và không có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ”. Tới tuần trước, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát trong bối cảnh các nghi phạm không bị tạm giam.

Chứng kiến việc các nghi phạm chưa bị tạm giam, phía gia đình Kim Chang Min bức xúc lên tiếng: “Hiện trường vụ việc nằm rất gần 1 bệnh viện, nhưng việc đưa Kim Chang Min tới bệnh viện lại bị chậm trễ tới tận 1 tiếng đồng hồ khiến nạn nhân lỡ mất khoảng thời gian vàng để chữa trị. Dù có nhiều nghi phạm nhưng ban đầu cảnh sát chỉ xin lệnh bắt giữ có 1 cá nhân, sau đó mới xác định thêm được người thứ 2 có liên quan tới vụ án, nhưng cuối cùng cũng bị bác bỏ lệnh bắt giữ. Cuộc điều tra đã bị trì hoãn suốt thời gian qua và bộc lộ nhiều kẽ hở”.

Gia đình Kim Chang Min chia sẻ thêm trong đau xót: “Đã 1 thời gian trôi qua rồi nhưng những kẻ giết hại con trai tôi vẫn tự do đi lại trên phố. Chang Min đã hoạt động rất khổ cực trong ngành điện ảnh suốt thời gian dài, vừa mới bắt đầu gặt hái được thành công thì lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Gia đình bức xúc khi quá trình điều tra vụ án liên quan tới Kim Chang Min diễn ra chậm chạp. Ảnh: Nate

Trước đó, tờ Xportsnews cho hay, Kim Chang Min đột ngột qua đời, trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 khi vẫn còn bao dự định dang dở chưa được thực hiện. Trước khi rời xa nhân thế, nam đạo diễn đã bị ngã quỵ do xuất huyết não và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trước khi ra đi, Kim Chang Min đã đồng ý hiến tạng cho những bệnh nhân nguy kịch. Xportsnews cho hay, sự đóng góp to lớn của cố đạo diễn cho ngành y học có thể giúp cứu sống được 4 người.

Kim Chang Min góp mặt với vai trò đạo diễn ở loạt phim như Someone’s Daughter (2016), Exit No. 3, Guui Station (2019)... Bên cạnh đó, anh còn nằm trong đội ngũ sản xuất của loạt tác phẩm như Man of Will (2017), The Witch: Part 1. The Subversion (2018), Forbidden Dream (2019), Waiting for Rain (2021), Firefighter (2024)...

Cái chết đột ngột của Kim Chang Min đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Ảnh: Naver

Nguồn: Yonhap News