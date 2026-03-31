Những nàng hậu Miss World Vietnam sở hữu học vấn ấn tượng

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh cũng nổi tiếng là mỹ nhân có học vấn cao. Thời phổ thông, cô sở hữu bằng IELTS với số điểm 7.5, trong đó kỹ năng nghe, đọc của người đẹp nổi trội hơn với số điểm gần như tuyệt đối 8.5. Năm 2022, nàng hậu tốt nghiệp đại học Ngoại thương với tấm bằng Xuất sắc, điểm trung bình tích lũy đạt 3.6/4.0. Lương Thuỳ Linh đang là giảng viên trường Đại học Đại Nam. Cô cũng tiếp tục học chương trình Tiến sĩ tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).