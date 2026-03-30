Tranh cãi vương miện Miss World Vietnam 2025: Vì sao Phương Oanh đăng quang giữa luồng ý kiến trái chiều?

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc đăng quang, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều, xoay quanh việc liệu kết quả này có thực sự thuyết phục.

Một trong những luồng quan điểm đáng chú ý cho rằng Á hậu 1 Khánh Như có phần nhỉnh hơn về nhan sắc lẫn sự tự tin, đặc biệt trong phần thi ứng xử – yếu tố thường mang tính quyết định. Chính điều này đã khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về tính công bằng của kết quả chung cuộc.

Trước làn sóng tranh luận, phía Ban tổ chức đã lên tiếng làm rõ quy trình chấm điểm. Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam 2025 cho biết hội đồng giám khảo đã làm việc với cường độ cao, nhiều lần họp kéo dài đến rạng sáng để phân tích kỹ lưỡng từng trường hợp. Không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm chung kết, quá trình đánh giá còn bao gồm toàn bộ hành trình của thí sinh, từ kỹ năng, thái độ đến khả năng phát triển lâu dài.

Phương Oanh trong đêm chung kết tối ngày 29/3.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn, bao gồm phản hồi từ khán giả, nhận xét của ê-kíp theo sát thí sinh và đặc biệt là đánh giá nội bộ giữa các thí sinh. Trong các buổi phỏng vấn kín, có tới 40–50% thí sinh lựa chọn Phương Oanh là người xứng đáng với vương miện. Theo bà Phạm Kim Dung, đây là một cơ sở quan trọng, thể hiện sự ghi nhận từ chính những người đồng hành trực tiếp trong cuộc thi.

Ở góc độ chuyên môn, Ban giám khảo nhận định Phương Oanh là thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết: ngoại hình hài hòa, vóc dáng nổi bật, phong thái trầm tĩnh và khả năng ngoại ngữ tốt. Cô được đánh giá cao nhờ sự ổn định xuyên suốt cuộc thi, cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ tích cực và khả năng thích nghi trong môi trường áp lực cao.

Sau phần thi ứng xử của Top 3, các giám khảo đã đi đến quyết định gần như đồng thuận tuyệt đối khi lựa chọn Phương Oanh cho ngôi vị cao nhất. Theo chia sẻ từ hội đồng chuyên môn, kết quả này không mang tính cảm tính mà là sự tổng hợp của nhiều tiêu chí khắt khe.

Nhiều ý kiến trên MXH cho rằng chiến thắng nên nghiêng về Á hậu 1 Khánh Như.

Về tranh cãi xoay quanh yếu tố ngoại ngữ, đại diện Ban tổ chức cho biết format năm nay có sự điều chỉnh nhằm đề cao tư duy và khả năng sử dụng tiếng Việt. Các phần thi như Head-to-Head Challenge yêu cầu thí sinh thể hiện hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ, trong khi tiếng Anh được xem là lợi thế bổ trợ thay vì tiêu chí quyết định.

Nhiều giám khảo cũng đồng tình rằng Top 3 là kết quả của cả một hành trình dài, không chỉ phụ thuộc vào một khoảnh khắc tỏa sáng trong đêm chung kết. Dù mỗi khán giả có thể có lựa chọn riêng, hội đồng chấm thi khẳng định đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo sự công tâm.

Có thể thấy, sự khác biệt giữa góc nhìn của khán giả và tiêu chí đánh giá của Ban giám khảo chính là nguyên nhân dẫn đến tranh cãi. Trong khi người xem thường tập trung vào phần thể hiện cuối cùng, hội đồng chuyên môn lại đặt nặng yếu tố toàn diện và sự bền bỉ xuyên suốt cuộc thi.

Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều, hành trình của tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tại đấu trường quốc tế sắp tới vẫn là điều mà công chúng chờ đợi.