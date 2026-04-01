Son Ye Jin tung ảnh cưới HD chưa từng công bố nhân dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn: Visual đỉnh cao không hot bằng chi phí hôn lễ

Chiều 31/3, tờ Sports Chosun đưa tin, Son Ye Jin vừa phủ kín truyền thông và mạng xã hội với động thái đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới Hyun Bin. Theo nguồn tin, nữ diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh vừa tung 2 hình ảnh cưới HD chưa từng công bố kèm dòng thông điệp đáng chú ý: “Vĩnh cửu. Đâu đó giữa tình yêu và tình bạn” . Qua đó, mỹ nhân họ Son ám chỉ rằng giữa cô và ông xã Hyun Bin vừa tồn tại tình yêu cũng vừa là tình bạn gắn bó.

Trong 2 hình ảnh mới công bố, Son Ye Jin diện chiếc váy cưới voan trắng tinh khôi, bồng bềnh làm tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, mong manh cùng thần thái điện ảnh của cô. Trong khi đó, Hyun Bin gây sốt với diện mạo điển trai, đường nét cuốn hút và chiều cao ấn tượng bên bà xã minh tinh. Đáng chú ý, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào chi tiết tài tử sinh năm 1982 chăm chú dõi theo hướng di chuyển của vợ yêu vì sợ đối phương bị vấp ngã.

Theo ký giả Sports Chosun, chi phí đám cưới của Son Ye Jin - Hyun Bin rơi vào khoảng 130 triệu won (tương đương 2,24 tỷ đồng). Còn nhớ, hôn lễ của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh từng là 1 trong những sự kiện gây bão truyền thông nhất tại xứ sở kim chi trong năm 2022.

Son Ye Jin vừa đăng lên trang cá nhân ảnh cưới HD chưa từng công bố trước đây nhân dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn. Ảnh: IGNV

Visual của Son Ye Jin - Hyun Bin trong ảnh cưới khiến netizen trầm trồ, xuýt xoa không ngớt. Đáng chú ý, nam diễn viên sinh năm 1982 còn ghi điểm tuyệt đối với hành động ân cần dõi theo từng bước đi của bà xã. Ảnh: IGNV

Bài đăng kỷ niệm 4 năm ngày cưới của Son Ye Jin đã thu về tới gần 500 ngàn lượt thả tim chỉ sau hơn nửa giờ đồng hồ. Điều này đã góp phần minh chứng cho sức hút toàn cầu bền vững theo thời gian của cặp đôi vàng. Nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí cũng nhấn like, bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt cho cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh nhân dịp kỷ niệm đặc biệt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.

“Nhất cử nhất động” của Son Ye Jin - Hyun Bin đều gây sốt mạng xã hội châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun