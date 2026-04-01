Bố Tóc Tiên đối xử với Touliver thế nào?

Để có được vị trí như hiện tại trong showbiz, Tóc Tiên đã trải qua không ít thăng trầm, không chỉ ở sự nghiệp mà còn trong đời sống cá nhân. Nữ ca sĩ từng nhiều lần thẳng thắn nói về những áp lực gia đình, đặc biệt là sự khác biệt trong quan điểm sống và chuyện tình cảm.

Theo chia sẻ, mẹ của Tóc Tiên là người khá nghiêm khắc, có những tiêu chuẩn riêng khi nhìn nhận người đồng hành của con gái. Điều này vô tình tạo nên áp lực không nhỏ cho mối quan hệ giữa cô và Hoàng Touliver. Giọng ca sinh năm 1989 từng tiết lộ, bạn đời của mình đã có thời điểm chịu tổn thương, tự ái, thậm chí chọn cách rời xa vì những rào cản từ phía gia đình. Sau những bất đồng, Tóc Tiên cũng hạn chế nhắc đến gia đình trên truyền thông, ngoại trừ một vài khoảnh khắc hiếm hoi bên bố ruột. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Touliver và bố của nữ ca sĩ trở thành điều khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Chuyện tình cảm của Tóc Tiên và Touliver từng không được mẹ nữ ca sĩ ủng hộ

Dù chưa chính thức ra mắt mẹ vợ, Touliver đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với bố của Tóc Tiên. Trong đám cưới tổ chức tại Đà Lạt, bố nữ ca sĩ trực tiếp có mặt, chứng kiến ngày trọng đại của con gái. Khoảnh khắc ông xuất hiện, ôm con và chia sẻ dòng trạng thái: “Nhìn ánh mắt rạng ngời của con trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc” nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Không cần những phát ngôn dài hay thể hiện rầm rộ, lời chúc giản dị cùng sự hiện diện của ông được xem như sự ủng hộ dành cho lựa chọn của con gái. Điều này phần nào xóa tan những đồn đoán trước đó về mối quan hệ giữa gia đình Tóc Tiên và Touliver. Trong nhiều năm qua, cả hai hiếm khi chia sẻ về gia đình, và bố của nữ ca sĩ cũng không có nhiều tương tác công khai với con rể trên mạng xã hội.

Bố Tóc Tiên từng bỏ qua tất cả để đến dự tiệc cưới của con gái

Cho đến đầu năm 2026, trong tâm thư ly hôn, Tóc Tiên và Touliver cho biết đã thông báo đến gia đình và nhận được sự tôn trọng từ 2 bên. Tóc Tiên cho biết thời gian bên nhau, cả hai nhận được sự yêu thương từ 2 phía. Nữ ca sĩ từng nói: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua".

Mãi cho đến ngày sáng 31/3 mới đây, bố Tóc Tiên mới có chia sẻ đầu tiên. Không nhắc trực tiếp, ông đăng tải bài thơ mang tên “Thơ gửi con gái” , lồng ghép những lời dặn dò về cách sống, trách nhiệm và giá trị gia đình. Nội dung gợi lại hành trình trưởng thành của Tóc Tiên, xen kẽ là những chiêm nghiệm nhẹ nhàng như một cách động viên tinh thần trong giai đoạn nhiều biến động. Bố Tóc Tiên không nhắc về những đổ vỡ của con gái mà chỉ mong cô sống hạnh phúc, bình an.

Do bố Tóc Tiên sống ở nước ngoài, nên ông ít khi lộ diện hay có những tương tác với con rể

Sau khi ly hôn, Tóc Tiên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình

Touliver kín tiếng, ít có chia sẻ liên quan đến đời sống cá nhân

